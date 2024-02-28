新华社华盛顿2月27日电 美国2024年总统选举密歇根州初选27日举行，该州是美国大选“摇摆州”，选情备受关注。

尽管法律争议缠身，但前总统特朗普在共和党初选中连战连捷，党内挑战者仅剩美国前常驻联合国代表、前南卡罗来纳州州长妮基·黑利。在密歇根州民调中，特朗普平均领先黑利超过50个百分点。

美国现任总统拜登领跑民主党选战，并在全美和密歇根州民调中大幅领先党内唯一挑战者、国会众议员迪安·菲利普斯。不过，有活动人士呼吁密歇根州民主党选民初选时把票投给“不作承诺”选项，以抗议拜登政府在应对巴以冲突问题上的表现。

2016年美国总统选举时，特朗普以微弱优势赢下密歇根州。4年后，该州被拜登拿下。美国选举专家认为，密歇根、威斯康星、宾夕法尼亚等“摇摆州”将继续在今年大选中发挥“关键”影响力。最新民调显示，密歇根州选民最关心的问题是经济，随后依次是移民、民主、医保、住房负担、教育等。

初选是美国总统选举的第一阶段，将持续至6月。初选结束后，民主党和共和党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国大选投票日为11月5日。

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