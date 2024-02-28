新华社巴塞罗那2月27日电（记者张兆卿）2024年世界移动通信大会正在西班牙巴塞罗那举行。大会期间，在5G技术基础上演进而来的5G-A技术备受关注，一些业界人士认为今年是5G-A商用元年。

业界人士普遍认为，5G-A技术带来的低时延、高精定位等能力将拓展5G应用场景，创造更多市场机遇。

在大会期间举办的“5G超越增长峰会”上，华为公司高级副总裁李鹏表示，随着5G-A、人工智能和云技术的融合，基于相关技术的新通话、云手机、裸眼3D等业务将越来越受消费者喜爱。“今年是5G-A商用元年。结合云和人工智能技术的发展，电信运营商业务增长潜力巨大。”

中国移动计划建设部总经理李强在会上表示，随着5G发展的上半场结束，电信业面临5G用户增长到边界、流量增长变缓、收入增长趋缓、杀手级应用尚未出现等挑战。他说：“中国移动将从2024年起构建5G-A商业模式，完善基础设施，推广应用场景，加强产业生态，争取到2026年底实现5G-A的全量商用。”

瑞士电信运营商森赖斯通信公司创新与发展高级总监亚历山大·莱尔曼表示，5G-A带来的许多新特性令人兴奋，5G-A无源物联网可以应用到物流、仓储等场景。

去年，阿拉伯联合酋长国电信运营商du公司与华为公司发布了全球首个完全使用5G-A供网的“智慧家庭”项目。du公司首席商务官卡里姆·本·基兰在会上表示，该项目支持视频、直播、游戏等不同终端，未来还将进一步增加上行速率，提升用户体验。

据介绍，2021年12月，国际标准组织“第三代合作伙伴计划组织”（3GPP）确定了5G-A第一批关键技术。相较于5G技术，5G-A技术将带来10倍网络能力的提升，下行峰值速率将从5G初期的千兆提升到万兆，将全面支撑扩展现实（XR）、裸眼3D等创新业务需要的大带宽、低时延等；上行速率将从百兆提升到千兆，满足海量数据全面上云端等需求。

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