人民网阿布扎比2月27日电 （记者张志文、任皓宇）2月27日，中国商务部部长王文涛与阿联酋经济部部长玛尔伊在阿联酋阿布扎比共同主持召开中国一阿联酋经贸联委会第八次会议。双方就加快落实两国元首达成的重要共识，共同推动中阿高质量共建“一带一路”深入交换意见。

王文涛表示，今年是中阿建交40周年。在习近平主席和穆罕默德总统的战略引领下，两国全面战略伙伴关系进入新阶段，双边经贸合作不断取得新成果。中方赞赏阿方为筹备世贸组织第13届部长级会议所作努力，欢迎阿方积极对接中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动。中方愿同阿方一道，提升贸易水平，挖掘投资亮点，激发创新活力，携手打造全方位、立体化的中阿经贸合作新格局。

玛尔伊表示，在两国元首的关心和推动下，阿中关系取得长足进步，双边经贸合作富有成果。感谢中方对阿方主办世贸组织第13届部长级会议给予的大力支持，坚信共建“一带一路”倡议将推动阿中经贸合作实现更大发展。

会后，双方共同签署会议纪要和数字经济领域投资合作文件。中国驻阿联酋大使张益明和双方有关部门、企业代表参加会议。

(责编：燕勐、刘慧)