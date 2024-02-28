新华社北京2月27日电 匈牙利国会26日批准瑞典加入北大西洋公约组织，瑞典将成为北约第32个成员国。有分析认为，随着瑞典加入，北约完成在波罗的海围堵俄罗斯的最后一块拼图，波罗的海将成为“北约湖”。只是，俄罗斯在此区域有重要前哨，仍然具备反制能力。

重大地缘意义

法新社报道，继芬兰去年加入北约之后，瑞典“入约”意味着除俄罗斯以外的波罗的海周边国家都将纳入北约版图，波罗的海将变为“北约湖”。

“从地理上看，波罗的海正在成为北约的一个湖泊。”芬兰国际事务研究所研究员明娜·阿兰德说。

2023年4月22日，人们在瑞典斯德哥尔摩参加抗议活动，抗议在瑞典举行大规模国际军事演习、反对瑞典加入北约。新华社发（帕特里克·埃克斯特兰德 摄）

一些分析师说，“北约湖”的形成对北约有重大地缘意义。瑞典把守着漫长的波罗的海海岸线，还拥有波罗的海最大岛屿哥得兰岛。正式“入约”后，瑞典将完全融入北约防御体系，进一步强化北约在波罗的海的防御态势。一旦与俄罗斯爆发军事冲突，北约有足够优势扼住俄方在波罗的海关键航道周旋的空间。

瑞典加入同样有助于北约在战时经海路增援较为脆弱的爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。这三个国家与俄罗斯接壤，长期被视为北约的“阿喀琉斯之踵”。

水下态势莫测

一些分析师指出，尽管俄罗斯波罗的海舰队的实力已经远不如冷战时期，俄方水面和水下力量依旧能够在这一区域对北约构成威胁。

法新社说，自2022年2月乌克兰危机升级以来，涉及波罗的海海底管道和电缆的一系列事件给这一区域敲响警钟，凸显水下态势复杂莫测，也暴露出波罗的海海底基础设施的脆弱性。

这张丹麦国防部2022年9月27日发布的航拍照片显示的是一处“北溪”天然气管道泄漏点。新华社发（丹麦国防部供图）

在此背景下，一些北约国家加强海军军力部署，并寻求提高监测能力。

德国汉堡联邦国防军大学研究员尤利安·帕夫拉克指出，海洋不同于陆地，监控起来十分困难。“北溪”管道遭破坏等事件表明，“仍然很难确切了解海面下和海底发生了什么”。

俄有反制前哨

北约加紧挤压俄罗斯在波罗的海活动空间，但俄罗斯在这一区域有一处重要“前哨”——加里宁格勒。这块“飞地”位于北约成员国波兰和立陶宛之间。俄方近年来加强在加里宁格勒的军力部署，包括可以搭载核弹头的导弹。

美国陆军军事学院教授约翰·德尼告诉法新社记者，俄罗斯在加里宁格勒的驻军规模不及苏联时期，但一直保持对水下军力的投入，并仍有能力发起小规模登陆战或威胁北约补给线。

按照德尼的说法，就近距离和远距离打击、核打击而言，“俄军的火力和射程都超过北约在这一区域的成员国”。即使算上瑞典，北约在波罗的海的海军力量也相对有限。

另外，一旦爆发战争，俄罗斯可能经由白俄罗斯，打通65公里长的苏瓦乌基走廊，从陆地上包围波罗的海三国。苏瓦乌基走廊是波兰与白俄罗斯边界以及波兰与立陶宛交界的狭长战略地带，可通往加里宁格勒。

“称波罗的海为‘北约湖’将导致自满情绪。”德尼总结说，北约在这一区域仍缺乏遏制俄罗斯的能力。

北约长期渲染俄罗斯对欧洲国家尤其是欧洲东部北约成员国的威胁。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京2月上旬接受美国知名新闻主播塔克·卡尔森采访时说，俄罗斯对波兰、拉脱维亚以及欧洲大陆其他国家没有领土要求，不会对波兰使用武力，除非波兰袭击俄罗斯。（贾金明）

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