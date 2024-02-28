国际问题观察员 秦一飞

近日，美国总统国家安全事务助理沙利文在华盛顿的一场智库活动上发表演讲称，美中竞争不一定会导致冲突对抗或者新冷战，美方可以一方面维护自身及盟友伙伴的利益和价值观，另一方面负责任地管控竞争，做到这两件事是美国对华政策的核心。沙利文此番言论延续了美国政府对华竞争的错误论调，展示了其矛盾心态，既妄图“竞赢”中国，又生怕中美走向冲突对抗，对美国造成伤害。

近年来，美国将中国定位为“最主要竞争对手”和“最重大地缘政治挑战”。美国言必称竞争，似乎竞争就是中美关系的一切。那么美国对华竞争最终要达到什么目的?如何才算“竞赢”中国?美国政府从来没有讲清楚，这背后的动机不得不令人怀疑。中国有句话叫“眼见为实”。我们看到的是，美方在经贸科技领域肆意挥舞制裁大棒，实施保护主义，推动“友岸外包”“近岸外包”，构筑“小院高墙”甚至“大院铁幕”，强推“脱钩断链”“去风险”；在安全领域拉帮结派，推行“印太战略”，纠集“五眼联盟”等小团伙，强迫地区国家选边站队；在意识形态领域挑动“民主对抗威权”；在涉及中国核心利益问题上不断触碰红线。似乎竞争就是一个大箩筐，只要美方需要，什么都可以往里装。

美方所说的竞争就是全政府、全社会、全领域、全世界对华打压围堵遏制的代名词。说白了，这就是在剥夺中国人民自主选择发展道路的权利，剥夺中国人民追求更美好生活的权利，剥夺中国实现国家统一的权利。这种竞争的目的只有一个，就是零和博弈，不惜一切代价把中国打翻在地，保住美国在全球的霸权地位。

美国既要利用一切手段打败中国，让“美国赢、中国输”，又不想与中国发生冲突，还要让中国在符合美国利益的领域跟他们合作。世界上哪有这么好的事？美国应该明白，美方一厢情愿设计的美中竞争剧本是根本行不通的。中方坚决反对以竞争来定义全部中美关系。中方有信心、有能力坚决维护正当合法利益，反对无理遏制与打压。

中美建交45年的历史经验教训告诉我们，对话合作是中美两国唯一正确选择。这既是两国人民的愿望，也是国际社会的共同期待。中美元首去年底举行重要会晤，开辟了面向未来的“旧金山愿景”，为中美关系发展指明了前进的方向。当前，两国各层级交往与合作正逐渐恢复，将给两国和世界人民带来实实在在的好处，这才是中美关系要走的阳光大道，才真正符合两国人民的根本利益。

在新的一年，希望美方改正对华错误认知，摒弃零和博弈思维，放弃“竞赢”中国幻想，与中方共同努力，让“旧金山愿景”逐步变为现实，推动两国关系在相互尊重、和平共处、合作共赢原则基础上，实现健康稳定可持续发展，造福两国，惠及世界。

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