人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国针灸在突尼斯医学会议上受好评

2024年02月28日08:43 | 来源：新华网
小字号

　　新华社突尼斯2月27日电（记者黄灵 王一盛）突尼斯日前举行有关疼痛治疗的国际会议，中国医生展示的针灸技术广受好评。

　　突尼斯第八届疼痛治疗会议2月23日至24日在突东部城市苏塞举行，吸引了来自突尼斯、阿尔及利亚、土耳其、毛里塔尼亚等15个国家的医学专家参加，他们就不同种类疼痛治疗的方法和药物进行了交流与讨论。

　　中国第28批援突医疗队针灸分队队长黄小冬应邀参会。他开展了关于中医针灸治疗疼痛的90分钟讲座，报告厅里坐满来自多国的医疗专家。黄小冬讲解了针灸穴位和经脉理论，解释了针灸止痛的病理学，同时还进行了现场演示。各国专家反应热烈，纷纷就穴位、扎针方法等提问。两位长期受到颈部、肩膀疼痛问题困扰的参会医生主动让黄小冬进行现场针灸治疗，30分钟后，他们的疼痛得到缓解。

　　举办此次会议的苏塞医学院副院长祖尔加提表示，希望以后中国医疗队每年都能参加突尼斯疼痛治疗会议，加强两国的医疗合作，让更多的人了解中国针灸的独特魅力。

　　突尼斯针灸中医协会主席热巴利对记者说，中国针灸具有止疼疗效快、不使用药物以及后遗症小等特点，突尼斯民众对中医的接受度很高。

　　1994年，中国援突医疗队与突尼斯蒙吉·斯利姆医院合作成立中国针灸中心，目前该中心年接诊超过1万人次。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部