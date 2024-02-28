新华社突尼斯2月27日电（记者黄灵 王一盛）突尼斯日前举行有关疼痛治疗的国际会议，中国医生展示的针灸技术广受好评。

突尼斯第八届疼痛治疗会议2月23日至24日在突东部城市苏塞举行，吸引了来自突尼斯、阿尔及利亚、土耳其、毛里塔尼亚等15个国家的医学专家参加，他们就不同种类疼痛治疗的方法和药物进行了交流与讨论。

中国第28批援突医疗队针灸分队队长黄小冬应邀参会。他开展了关于中医针灸治疗疼痛的90分钟讲座，报告厅里坐满来自多国的医疗专家。黄小冬讲解了针灸穴位和经脉理论，解释了针灸止痛的病理学，同时还进行了现场演示。各国专家反应热烈，纷纷就穴位、扎针方法等提问。两位长期受到颈部、肩膀疼痛问题困扰的参会医生主动让黄小冬进行现场针灸治疗，30分钟后，他们的疼痛得到缓解。

举办此次会议的苏塞医学院副院长祖尔加提表示，希望以后中国医疗队每年都能参加突尼斯疼痛治疗会议，加强两国的医疗合作，让更多的人了解中国针灸的独特魅力。

突尼斯针灸中医协会主席热巴利对记者说，中国针灸具有止疼疗效快、不使用药物以及后遗症小等特点，突尼斯民众对中医的接受度很高。

1994年，中国援突医疗队与突尼斯蒙吉·斯利姆医院合作成立中国针灸中心，目前该中心年接诊超过1万人次。

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