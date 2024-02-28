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助力中医药文化国际交流

“天府云医·海外惠侨远程医疗站”在希腊雅典启用

2024年02月28日08:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  （邹宇）近日，由四川省侨务办公室联合四川省中医药管理局、四川省中医院和希腊华侨华人总会携手打造的“天府云医·海外惠侨远程医疗站”在希腊雅典正式启用。

　　启动仪式上，中国驻希腊大使馆公参赖波，四川省中华职教社主任王小晴共同为希腊远程医疗站揭牌，四川省中医药管理局副局长米银军、四川省中医院院长谢春光线上出席启动仪式并致辞，四川省中医院专家还与旅希侨胞开展了首次远程问诊。

　　赖波在致辞中表示，将一如既往支持推进四川省在希交流合作，同四川省侨办一道将祖（籍）国的关怀与温暖传递给每一位旅希侨胞。驻希腊大使馆将积极引导希腊社会了解中医，了解中华优秀文化，了解中国经济社会发展。

　　王小晴指出，四川省侨务办公室秉承“侨之所忧，我必念之；侨之所盼，我必行之”理念，始终将海外侨胞急难愁盼记挂在心，充分发挥四川省中医药资源优势，会同省中医药局以及省内相关中医院等共同建设“天府云医·海外惠侨远程医疗站”，组织四川各医院专家定期开展在线诊疗、中医康养讲座等服务，精准缓解海外侨胞对中医诊疗、中医文化的迫切需求。四川省侨务办公室将不断优化海外惠侨工程质效，积极助力中医药文化国际交流。

　　米银军希望四川省中医院在之前巴塞罗那站经验做法基础上，充分发挥四川省级中医药机构的引领作用，积极整合优势资源，把中医药海外惠侨做实做细做精，让优质的中医药服务惠及更多的海外侨胞。四川中医药将继续携手四川省侨办，为海外侨胞服好务，期待与旅希侨胞开展更多中医药合作。

　　谢春光表示，四川省中医院将继续在四川省侨办和四川省中医药局的指导下，积极加强与希腊华侨华人总会的联系沟通，充分发挥中医药特色优势，不断提升“中医关怀”和服务能力，通过中医药在线问诊咨询和文化科普等多种活动形式，切实造福希腊侨胞和当地民众的健康福祉，共同推进中医药和中华文化的国际传播与推广。

　　启动仪式上，希腊华侨华人总会会长邹勇向大家展示了“海外惠侨远程医疗站”实景，并对四川省侨办与希腊侨界保持紧密联系、建立暖侨惠侨长效机制表示衷心感谢，认为医疗站积极满足了旅希侨胞对中医诊疗、中医文化传播的常态化需求。

　　自2021年2月以来，四川省侨办、成都市侨办会同省市中医职能部门和医疗机构，已在西班牙、阿根廷、苏里南、意大利、希腊等5个国家建成“天府云医·海外惠侨远程医疗站”6个，已开展线上健康咨询、中医药文化及养生讲座近百期，服务侨胞千余人次，得到中国相关驻外使领馆和广大侨胞肯定赞誉。目前，马来西亚、阿根廷（第二个站点）、委内瑞拉、卡塔尔4个站点正在建设中。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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