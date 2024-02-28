2023年12月16日，内蒙古，参展人员在首届呼伦贝尔·海拉尔冰雪产品冬季展销会上展示雪板科研项目。

新华社记者 王楷焱摄

2月15日，黑龙江哈尔滨冰雪大世界园区。

新华社记者 王建威摄

片片雪花汇聚动人图景，一簇“微火”点燃希望之光。2022年北京冬奥会的成功举办，为世界奉献了一届简约、安全、精彩的奥运盛会，深深镌刻在人们的记忆之中。两年来，放眼神州大地，冰雪竞技迎风展翅，冰雪运动蔚然成风，冰雪经济释放更强动能，冰雪事业红火向新向前。中国冰雪运动跨越式发展掀开崭新篇章，为世界冰雪运动发展注入活力。

胡安·安东尼奥·萨马兰奇（国际奥委会副主席、国际奥委会北京冬奥会协调委员会主席）

约翰·埃利亚施（国际滑雪和单板滑雪联合会主席）

吕克·塔迪夫（国际冰球联合会主席）

张谦（北京市人民对外友好协会常务副会长、原北京冬奥组委对外联络部部长）

【一】

北京冬奥会是一场载入史册的奥运盛会。阳光、富强、开放、充满希望的中国，敞开怀抱迎接八方宾朋，与世界共享奥林匹克的荣光。

胡安·安东尼奥·萨马兰奇：我至今仍对2022年春天那些让人惊喜甚至难以置信的日子，有着强烈而生动的记忆。北京冬奥会竞赛场馆全部按照奥运标准建造，竞赛组织、赛事服务均展现出最高水平，充满热情的赛会志愿者们全面展现了中国人民的精神风貌，为世界奉献了一届精彩绝伦的冰雪盛会。

张谦：北京冬奥会坚持以运动员为中心，秉持“绿色、共享、开放、廉洁”办奥理念，做到中华文化与冰雪元素交相辉映，克服新冠疫情等困难挑战，实现“简约、安全、精彩”的赛会目标，成为冬奥历史上转播时间最长、线上观众人数最多、数字化程度最高的一届体育盛会。

北京冬奥会的成功筹办举行，得益于中国政府的高度重视和中国人民的全力支持。与此同时，中方与国际奥委会、国际单项体育联合会、国家（地区）奥委会、媒体和赞助商等利益相关方协同配合，广泛听取奥林匹克大家庭成员的宝贵意见建议，借鉴和吸收了国际奥林匹克运动的先进经验和技术，通力合作，不断提高冬奥会的组织水平和国际影响力，携手打造了一场真正无与伦比的奥运盛会。

吕克·塔迪夫：北京冬奥会是一届在特殊背景下举行的体育盛会，它不仅让世界再次感受到了冰雪运动之美，更增强了我们战胜困难的信心。我想再次对每一位北京冬奥会筹办工作的参与者表示感谢。北京冬奥会不仅为冰雪运动在中国的普及和发展作出了巨大贡献，也为世界留下了宝贵的奥运遗产。

约翰·埃利亚施：北京冬奥会对亚洲地区冰雪运动发展起到了巨大的催化作用，使冰雪运动更加多样化，更具包容性和竞争性，更加平易近人也更具吸引力。国际滑雪和单板滑雪联合会致力于在全球范围内发展和推广滑雪和单板滑雪运动。我们很高兴看到北京冬奥会后，“冰雪热”在中国持续蔓延，并取得进一步发展。

【二】

通过筹办北京冬奥会推广冰雪运动，中国实现了冰雪项目竞技水平的快速提升和冰雪运动版图的大幅拓展，为国际奥林匹克事业作出了新贡献。

胡安·安东尼奥·萨马兰奇：举办奥运会除了为广大运动员搭建竞技平台外，更大价值还在于为公众、主办城市和国家以及奥林匹克运动带来更多可长期受益的有形或无形的奥运遗产。北京冬奥会的相关场馆设施将在未来数年乃至数十年持续使用，“带动三亿人参与冰雪运动”推动冰雪运动和冬奥文化走进学校、走进下一代，让我们期待越来越多中国青年一代在冰雪运动的世界中成长。

中国冰雪运动的发展和成熟对整个国际体育界都具有重要意义。北京冬奥会后，世界冰雪运动发展已大大加快，版图进一步开拓。北京冬奥会大幅提升中国代表团和运动员们在冰雪运动项目上的表现，也吸引越来越多中国民众参与到冰雪运动之中。

吕克·塔迪夫：北京冬奥会为中国各项冰雪运动取得快速进步和发展创造了机遇，我们深切感受到中国人民对冰雪运动特别是冰球运动的热情和关注，以及中国冰球竞技水平的快速提升。在2023年国际冰联女子冰球世锦赛甲级A组比赛中，中国队以五战全胜的可喜战绩夺冠，晋级2024年女子冰球世锦赛顶级组，将于今年4月出现在国际冰球竞技的最高舞台之上。国际冰球联合会正在与中国体育管理部门和相关机构不断加强沟通与交流，探讨如何系统性、战略性地发展冰球运动，通过在中国举办更多世界级赛事等方式，进一步推动冰球运动在中国的普及。

约翰·埃利亚施：作为一个拥有14亿多人口的国家，中国在冰雪运动发展方面拥有着巨大潜能。我们很高兴看到，中国近年来以北京冬奥会为契机，大力发展冰雪运动和冰雪产业。我们了解到，95%的中国滑雪爱好者年龄在50岁以下，其中大部分年龄在20到30岁之间，相信他们将把中国的冰雪运动提升到全新水平。

张谦：让更多人参与到冰雪运动中来，是奥林匹克运动的题中之义。从2015年北京申冬奥成功到2021年10月间，中国冰雪运动参与人数达到3.46亿人，居民参与率高达24.56％。随着北京冬奥会的成功举办，全民参与冰雪运动的热情持续高涨，让冰雪运动从小众项目成为大众新时尚。人们在享受冰雪运动带来乐趣的同时，也拉动了中国冰雪装备、冰雪旅游、体育研学等相关产业的发展。

【三】

冰天雪地也是金山银山。北京冬奥会带动中国“冷”冰雪持续释放“热”效应，为全球冰雪产业的发展和增长带来宝贵机会。

胡安·安东尼奥·萨马兰奇：北京冬奥会不仅吸引更多亚洲国家人民参与到有益身体健康的冰雪运动中来，还为全球冰雪产业的发展和增长带来宝贵机会，打开了一个主要由年轻人驱动的巨大新市场。这一新市场使滑雪场、酒店等大为受益，也给冰雪运动装备等产业创造了广阔发展空间。

我曾多次访问北京冬奥会举办地北京、张家口以及中国东北地区的长春、哈尔滨等地。让我赞叹的是，中国成功举办了历史上最棒的冬奥会，还通过“冰雪热”和冰雪资源带动了很多地区的发展和增长，其中还包括不少农村地区。这样的故事充分证明，举办奥运会不仅可以带来赛时十几天的荣耀，更可以对举办地未来几十年经济发展产生积极影响。

张谦：在北京冬奥会热潮影响下，中国冰雪经济持续升温，冰雪运动、冰雪旅游成为新增长点。《中国冰雪产业发展研究报告（2023）》显示，预计2023年中国冰雪运动产值将达到8900亿元，2025年将达到1万亿元，占整个中国体育总产值的1/5。中国旅游研究院发布的《中国冰雪旅游发展报告（2024）》认为，2023至2024冰雪季，中国冰雪休闲旅游人数有望首次超过4亿人次，旅游收入有望达到5500亿元；到2025年，中国冰雪休闲旅游人数有望达到5.2亿人次。

吕克·塔迪夫：北京冬奥会对于推动世界冰雪产业发展无疑具有重要意义，并在多领域引领了发展潮流，特别是多个竞赛场馆安装全新制冷系统、应用环保制冷技术，降低二氧化碳排放，实现碳中和，做到了更加生态友好和可持续发展，相关系列成果也得到了分享和交流。2025年哈尔滨将举办亚洲冬季运动会，这表明中国已为未来冰雪运动的发展做好了前行的准备。

约翰·埃利亚施：数据显示，2002年中国共有滑雪场130个，年游客总数为200万，2019年中国滑雪场数量已经上升至770个，年游客总数则达到2000万。伴随北京冬奥会引发的冰雪热潮，相关统计数据仍在不断上涨。去年底，我们在首钢滑雪大跳台举办2023至2024赛季单板及自由式滑雪大跳台世界杯，后又在长春成功举行国际雪联自由式滑雪空中技巧世界杯，未来还将继续在中国积极举办各类赛事，吸引更多人到雪道上享受冰雪运动的乐趣。

（本报记者刘仲华、陈尚文采访整理，蒋欣雨对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2024年02月28日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)