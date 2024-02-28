新华社日内瓦2月27日电 中国残联前主席、康复国际主席张海迪26日作为残疾人权利运动代表在日内瓦出席联合国人权理事会第55届会议残疾人问题高级别研讨会。

张海迪在发言中介绍了中国推动残疾人人权保障事业高质量发展，表示中国已有90多部法律涉及残疾人权益保障内容；6000多名残疾人、残疾人亲友和残疾人工作者担任各级人大代表和政协委员，代表中国8500万残疾人参与政治生活；国家建立的困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度已惠及2700万残疾人，710万农村贫困残疾人摆脱绝对贫困；建成国家级康复大学，培养康复领域急需的专业人才；创建“美丽工坊”促进残疾妇女就业。

张海迪积极评价联合国系统有效推进《联合国残疾包容战略》，表示残疾人在参与政治、经济、文化和社会生活中面临诸多困难和挑战，呼吁加强残疾人领域国际交流合作和统筹协调，更好落实联合国《残疾人权利公约》和2030年可持续发展议程，以《公约》通过20周年为契机，携手促进国际残疾人事业可持续发展。

本次高级别研讨会主题为“凝聚多边力量促进残疾人赋权，聚焦残疾人全面有效参与融入社会”。第78届联合国大会主席弗朗西斯、人权事务高级专员图尔克致开幕辞。联合国儿童基金会执行主任拉塞尔、国际劳工组织总干事洪博、世界卫生组织总干事谭德塞及前人权理事会残疾人权利特别报告员德文达斯等作主旨发言。各国政府、非政府组织代表与会并发言。

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