人民网阿布扎比2月27日电 （记者任皓宇、张志文）2月26日，世贸组织第13届部长级会议举行贸易与可持续发展部长专题讨论会。商务部部长王文涛出席会议并发言，商务部副部长李飞、中国常驻世贸组织代表团大使李成钢一同与会。

王文涛表示，习近平主席强调，中国践行新发展理念，推动高质量发展，致力于实现人与自然和谐共生的现代化。中国发挥自身优势和经验，为世界持续提供高质量、可负担的绿色产品，为应对气候变化、发展失衡等全球共同挑战作出重大贡献。中方呼吁各方共同为绿色产品贸易创造良好环境，推动绿色贸易自由化便利化，擦亮可持续发展的底色。当前数字贸易蓬勃发展，为各国特别是发展中国家带来新动力。中方支持维持电子传输暂免关税，呼吁尽快全面结束电子商务谈判，加快构建多边数字贸易规则，增添可持续发展新机遇。

王文涛指出，单边主义、保护主义与全球可持续发展背道而驰。个别成员搞“小院高墙”“脱钩断链”贸易霸凌，以“绿色”“公平贸易”为名、行保护主义之实，阻碍可持续发展。中方支持强化监管审议，提升全球产业链供应链稳定韧性，呼吁将《促进发展的投资便利化协定》纳入世贸组织法律框架，助力发展中国家经济发展和工业化，推动落实联合国2030年可持续发展议程。

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