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商务部部长王文涛会见澳大利亚贸易部长法瑞尔

2024年02月27日14:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布扎比2月27日电 （记者任皓宇、张志文）2月26日，商务部部长王文涛在阿联酋阿布扎比会见澳大利亚贸易部长法瑞尔。双方就中澳经贸关系和各自关心的多双边经贸议题交换意见。商务部副部长李飞、中国常驻世贸组织代表团大使李成钢参加会见。

王文涛表示，2023年11月，习近平主席与阿尔巴尼斯总理在北京成功会晤。在两国领导人战略引领下，中澳关系持续改善，经贸合作企稳向好，展现强大韧性。双方应继续落实好两国领导人共识，为两国企业合作营造良好环境。希望澳方关注并积极推动解决中国企业在澳遇到的具体问题，积极支持中国加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。中方愿与澳方加强在世贸组织框架下的合作，确保世贸组织第13届部长级会议取得务实成果。

法瑞尔表示，澳中经贸关系强劲有力，2023年双边贸易投资保持增长势头。过去一段时间，双方在妥善处理彼此经贸关切方面取得一系列积极进展。澳方欢迎中国企业对澳投资，将以公平公正方式对待包括中国企业在内的各国投资者。澳方也希望进一步扩大对华出口，推动双边贸易达到更高水平。

(责编：燕勐、刘慧)

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