人民网马尼拉2月27日电 （记者樊帆）2月26日，菲律宾中国了解协会（下称“菲中了”）成立50周年庆典在马尼拉举行。中国驻菲律宾大使黄溪连应邀出席并致辞，协会名誉主席、菲前总统阿罗约发表视频致辞，参议员艾美、克里斯托弗·吴以及中国—东盟协会、沈阳市对外友协、马来西亚中国友好协会、柬埔寨中国友好协会等中外友好机构通过多种方式发来祝贺。

菲律宾中国了解协会在马尼拉举行成立50周年庆典。人民网记者 樊帆摄

菲中了1972年初现萌芽，1974年正式发轫，自成立以来始终致力于促进中菲两国民众加深了解、增进友谊，为呵护、推进、深化中菲关系发展做出积极贡献。近年来，菲中了与中国驻菲使馆紧密合作，共同发起并设立“中菲相知奖”和“中菲关系马尼拉论坛”等人文旗舰活动品牌，广泛开展参访交流、学术论坛、研讨会、主题征文等各种活动，深化两国友城交往，促进中菲相知相亲，积极推动两国世代友好、友谊薪火相传，备受各界关注和好评。

中国驻菲律宾大使黄溪连应邀出席并致辞。人民网记者 樊帆摄

黄溪连大使表示，菲中了一直是中菲关系的亲历者、见证者和推动者，为促进中菲建交发挥了重要作用，也是中菲友好交流合作的重要桥梁。当前，中菲关系站到了十字路口，未来发展面临诸多挑战，需要我们展现历史担当，进一步拉紧人民的纽带，增进人心的沟通，促进相互了解。希望菲中了秉持创会初心，坚定扛起中菲友好的旗帜，发出更加响亮的声音，调动每一位关心支持中菲关系的人士共同呵护中菲友谊，坚持走友好合作而非对抗摩擦之路。

阿罗约名誉主席表示，1973年以来，我从学生时代就踊跃参与菲中了活动，积极推动成立该组织，见证和促进菲中建交和两国友好交流合作，留下了无数美好的回忆。菲中了所代表的菲中民间交往对于促进国家间友谊至关重要。菲中了成立50周年庆典恰逢中国农历龙年，寓意吉祥美好。希望各位新老成员以此为契机，薪火相传、再接再厉，为促进菲中以及世界各国人民之间的理解与和平作出更大贡献。

菲律宾参议员克里斯托弗·吴发表视频祝贺。人民网记者 樊帆摄

克里斯托弗·吴参议员祝贺菲中了为促进菲中友谊所作宝贵贡献，并表示，菲中了积极致力于两国经济、文化、学术等领域交流合作，已经茁壮成长为根深叶茂的友谊之树，体现出两国紧密相连的命运和共同的梦想。分歧远非菲中关系的全部，双方还有更多共同点，两国伙伴关系完全可以蓬勃发展。菲中了50周年庆典具有里程碑意义，也是一个新的起点。让我们携手努力，乘风破浪，继续致力于菲中理解与友谊，共同驶向充满和平、繁荣和友谊的光明前景。

兰比诺主席、本尼迪克托会长回顾了菲中了创立和发展历程，强调半个世纪以来，菲中了始终是菲中友谊的堡垒和沟通菲中心灵的跨海桥梁，已发展成为希望、团结、友谊与合作的灯塔，彰显了对话、伙伴关系和友谊的力量，展现了超越国界的团结与人性光辉。菲中了将坚定不移致力于菲中友谊与合作，继续搭建理解桥梁，求同存异，携手并进，为下一个50年菲中友谊、合作、亲善和繁荣而不懈努力。

菲律宾中国了解协会向中国驻菲使馆等合作单位颁发感谢状。人民网记者 樊帆摄

此次庆典以“辉煌50年：乘风破浪，驶向繁荣”为主题，溯源了中菲跨越千年的政治交往、经贸合作和人文交流的历史图景，播放了菲中了成立50年来历史纪录片，展望未来发展前景，强调中菲友谊内涵丰富、历久弥新。菲中了向中国驻菲使馆等合作单位颁发感谢状，向长期致力于两国友好交流的会员授予杰出会员荣誉称号。现场嘉宾共同观看了菲律宾新时代大学艺术团表演的中菲传统艺术，感受两国文化交流互鉴的独特魅力，气氛友好热烈。

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