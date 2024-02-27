（从左到右）主持人廖平、倪延硕、莫迪·赫拉特斯瓦约、基尔坦·巴纳和秦效顺在研讨会结束后合影。王曦摄

人民网约翰内斯堡2月26日电（刘畅）中非媒体论坛：人民代表大会与全过程人民民主研讨会24日在南非比勒陀利亚举行，中国和南非的专家学者对中国两会和全过程人民民主进行解读，向非洲受众介绍中国的民主制度。

南非大学教授秦效顺在发言中表示，全过程人民民主适合中国国情，中国两会是全过程人民民主的重要表现形式。在中国两会召开时，人大代表和政协委员就中国各方面的发展提出议案、建议和提案，在会上讨论，并交不同的部门处理，这本身就充分体现了全过程人民民主。

秦效顺认为，全过程人民民主并不是一个新的理念，而是中国一直在奉行的治理理念，它要求有更广泛的公共参与，更高的效率和更有效的政府回应。

南非外交学会主任基尔坦·巴纳（Kirtan Bhana）表示，今年3月初，中国两会将在北京举行。两会是中国政治生活的重要事件。人大代表和政协委员通过提出国家发展方案，批准预算等方式，行使权力，不同政府部门对两会上提出的方案进行回应，真正做到了民有所呼，政府有所应。中国共产党带领中国人民通过多年奋斗，摸索出适合中国国情的民主模式：全过程人民民主。在过去的几十年里，中国在各方面取得了重要成就，与全过程人民民主是分不开的。

中国外文局欧非中心非洲分社首席记者倪延硕在发言中表示，不同国家有不同国情，需要根据不同的国情采取不同的民主形式。南非和中国国情不同，采取的民主形式也有区别，但适合的就是最好的。

倪延硕说，民主形式是否合适，就看它能否解决人民的问题。全过程人民民主给中国人民带来了实实在在的好处。中国用了几十年时间，从一个一穷二白的国家发展成为世界第二大经济体，在全国范围内实现了脱贫。中国人民现在不愁吃、不愁穿，而且义务教育、基本医疗和住房安全也得到了保障。这充分说明全过程人民民主是适合中国发展的。

约翰内斯堡大学教授莫迪·赫拉特斯瓦约（Mondi Hlatshwayo）认为，中国的全过程人民民主是真正的民主形式。以中国两会为例，中国两会的参与者不仅包括政府官员，还有学术界、技术界、教育界、科学界等不同领域的代表，更有许多的基层群众、少数民族的代表，真正实现了全过程参与、全过程监督。

在讨论环节，南非国家行政学院国际关系项目部主任乌玛·蒂戈（Vuma Tiego）表示，本次论坛有助于南非相关部门借鉴中国经验，更好地做好南非的公共治理和公共服务管理工作。她希望以后可以有更多这样的机会，了解中国发展的经验。

南非国家行政学院院长巴萨尼·恩卡韦尼（Busani Ngcaweni）认为，本次研讨会召开恰逢其时，让南非人民在中国两会召开前夕能够对中国的相关政治制度有更多的了解。全过程人民民主与西方的民主不同，能够更好地代表人民的利益，适合中国的国情，是中国能够迅速发展的关键。

来自南非公共服务和管理部副总司长助理安德鲁·莫迪塞（Andrew Modise）表示，他受南非公共服务和管理部副总司长杜米萨尼·赫洛佩（Dumisani Hlophe）的委派，特地来到本次研讨会，听取中国两会和全过程人民民主的相关解读，得到很多有用的信息，受益匪浅。

本次论坛由中国外文局欧非中心非洲分社主办，来自中国和南非专家学者以及主流媒体记者参加研讨会。

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