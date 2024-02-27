新华社布达佩斯2月26日电（记者陈浩）匈牙利国会26日以188票赞成、6票反对的投票结果，批准关于瑞典加入北约议定书的议案。

这是2月26日在匈牙利布达佩斯拍摄的匈牙利国会春季会议。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

当天是匈牙利国会春季会议开幕日。当天下午，匈牙利国会对关于瑞典加入北约议定书的议案进行投票，共有194名议员参加投票表决。匈牙利总理欧尔班在会议开幕致辞中说，瑞典与匈牙利的军事合作以及瑞典加入北约加强了匈牙利的安全。

2月26日，匈牙利总理欧尔班（前右）在布达佩斯举行的国会春季会议上致辞。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

该议案获得匈牙利国会批准后，当天当选的匈牙利总统舒尤克将签字正式同意瑞典加入北约。

2月26日，在匈牙利布达佩斯，国会议员对关于瑞典加入北约议定书的议案投票。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

2022年2月乌克兰危机升级后，瑞典和芬兰放弃长期奉行的军事不结盟政策，同年5月同时申请加入北约。按照规程，北约所有成员国必须一致同意才能吸收新成员。芬兰已于去年4月正式获准加入北约。今年1月土耳其批准瑞典加入北约后，北约成员国中仅剩匈牙利尚未批准瑞典“入约”。美国及北约盟友近期施压匈牙利，要求匈牙利国会尽快“放行”。

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