新华社斯德哥尔摩2月26日电（记者 付一鸣）哥本哈根消息：丹麦警方26日宣布，结束对“北溪”天然气管道爆炸事件的调查，原因是“没有充足理由在丹麦提起刑事诉讼”。

据瑞典电视台报道，丹麦警方当天在一份新闻公报中表示，尽管调查发现爆炸是蓄意破坏的结果，但没有充足理由将此事提交丹麦法庭。

丹麦的决定招致俄罗斯不满。据俄媒报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫26日表示，丹麦的做法“近乎荒谬”，“一方面，他们承认发生了蓄意破坏，但另一方面他们却没有继续调查”。

本月7日，瑞典检方宣布结束持续16个多月的“北溪”管道爆炸事件调查，“调查的结论是瑞典缺乏管辖权”。

丹麦和瑞典两国迄今没有公开指认任何关联“北溪”爆炸事件的嫌疑人。瑞典检方先前表示，调查确认“北溪”管道遭人为破坏，但尚不知由谁所为。

瑞典跨国和平与未来研究基金会创始人扬·奥贝里曾表示，“北溪”管道是被美国及其北约盟国炸毁的。美国知名调查记者西摩·赫什也曾爆料说，“北溪”管道系遭美国情报部门和美军秘密破坏。美国政府对此予以否认。

“北溪”天然气管道从俄罗斯出发，经波罗的海海底抵达德国。2022年9月26日，管道发生爆炸，泄漏大量天然气。调查发现，4条管道中的3条发生泄漏，共有4个泄漏点，位于瑞典和丹麦附近海域。爆炸事件发生后，丹麦、瑞典和德国分别启动调查，但拒绝俄罗斯参与，调查进展也十分缓慢。在瑞典宣布结束调查后，德国表示仍将继续调查。

(责编：贾文婷、刘洁妍)