新华社西班牙巴塞罗那2月26日电（记者康逸 单玮怡）为期4天的2024年世界移动通信大会26日在西班牙巴塞罗那会展中心拉开帷幕。今年大会主题是“未来先行”，重点关注超越5G、智联万物、AI人性化、数智制造、颠覆规则、数字基因6大领域。

世界移动通信大会主办方全球移动通信系统协会会长葛瑞德在当天的首场主旨演讲中呼吁消除数字鸿沟。他说，在互联网接入方面依然存在社会不平等现象，我们不能让任何人掉队。同时他还表示，面对增长乏力的局面应加大投资力度。

提到技术创新时，葛瑞德说，中国运营商在垂直领域表现出色，他们的服务超越了传统核心的通信领域，云服务也成为重要的增长引擎。

全球移动通信系统协会首席营销官拉腊·德瓦尔表示，对未来的优先关注反映出技术变化的速度，大会将同时呈现当前技术和行业各领域的最新趋势，并通过对话和讨论引领前进方向。她说，除了关注移动互联和数字优先以外，我们希望“让大会上的展品、演示和思想领导力反映出每一个领域的前瞻性思维”。

据悉，今年大会有约2400家参展商和1100名演讲者参会，其中包括中国移动、中国电信、华为、中兴、联想、小米、科大讯飞等近300家中国企业。此外，为初创企业提供发展平台的创新孵化项目今年也迎来10周年，来自100多个国家和地区、涵盖12个行业的850多家初创企业将在今年大会期间亮相，展示相关领域的产品和技术。

世界移动通信大会是全球移动通信行业的盛会，也被看作行业“风向标”。过去几年大会深受新冠疫情影响。德瓦尔表示，对今年大会的全面回归充满信心，预计今年将吸引大约9.5万人参会。

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