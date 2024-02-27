新华社北京2月26日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅26日在北京以视频方式出席联合国人权理事会第五十五届会议高级别会议，并发表题为《凝聚共识，团结合作，共同推动世界人权事业健康发展》的讲话。

王毅表示，当前，国际形势动荡加剧，危机冲突此起彼伏，全球人权治理赤字更加严重。要坚持人民至上，把维护人民利益作为人权事业的出发点和落脚点，把人的生存权、发展权放到更加突出和紧迫的位置。反对打着人权幌子干涉别国内政、遏制别国发展。要尊重各国自主选择人权发展道路。要坚持合作共赢，倡导对话凝聚共识。

王毅强调，联合国人权机构应当公正客观开展工作，秉持非选择性和非政治化原则。多边人权机构应当成为各方建设性交流与合作的平台，而不是搞集团政治、阵营对抗的战场。

王毅说，中国共产党和中国政府始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为矢志不渝的奋斗目标，推动中国人权事业实现跨越式发展，走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路。作为负责任大国，中国积极参与全球人权治理，推动达成一系列重要国际人权公约、宣言。中国正在将现代化建设成果更多、更公平地惠及全体人民，不断提升人权保障的水平，将与各方一道，为世界人权事业健康发展作出新的贡献。

《 人民日报 》（ 2024年02月27日 03 版）

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