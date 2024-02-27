新华社日内瓦2月26日电（记者聂晓阳 石松）联合国人权理事会第55届会议26日在日内瓦开幕。联合国秘书长古特雷斯、人权事务高级专员图尔克及第78届联合国大会主席弗朗西斯在开幕式发言中强调，保护和促进人权对于实现持久和平与安全至关重要，应立即在加沙地带实现人道主义停火。

古特雷斯在发言中说，人权保护是和平的基石，通向和平的道路始于充分尊重经济、社会、文化和政治权利等所有人权并摈弃双重标准。他期待各国能够抓住联合国定于今年举办的“未来峰会”这一契机，从维护基本人权角度出发，预防和结束一切形式的暴力。古特雷斯再次呼吁在加沙地带实现人道主义停火，并立即无条件释放所有被扣押人员。

图尔克在开幕致辞中发表题为《人权：通往解决方案之路》的声明，呼吁通过保护人权促进和平、造福人类。他表示，各国必须将人权置于建设和平的中心，必须以平等和可持续发展为核心推动经济转型，必须以人权为基础来应对环境危机，同时应保证各国充分平等地参与全球治理。

弗朗西斯在发言中列举了一系列地区冲突和人道危机，敦促各方将人权理事会建设为依靠对话合作解决问题的平台。他特别指出，加沙地带应立即实现人道主义停火，并开放人道走廊以提供急需的援助。

联合国人权理事会第55届会议预计于4月5日结束。

(责编：牛镛、岳弘彬)