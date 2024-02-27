新华社阿布扎比2月26日电（记者苏小坡）世界贸易组织第13届部长级会议26日在阿联酋首都阿布扎比开幕，会议将持续到29日。多国经济、贸易和发展部长以及全球经济和贸易组织的代表与会。

科摩罗总统阿扎利、东帝汶总统奥尔塔、阿联酋阿布扎比王储哈立德、世贸组织总干事伊维拉等出席会议，会议由阿联酋外贸国务部长、世贸组织第13届部长级会议主席萨尼·泽尤迪主持。

泽尤迪在致辞中说，阿联酋致力于支持国际经济议题上的共识，并成为连接世界各地的贸易中心。他强调，阿联酋将继续支持由世贸组织监督的多边贸易体制，认为它是促进全球经济可持续增长的动力，有助于改善世界各地民众生活。

中国商务部部长王文涛在全会发言中表示，世贸组织是多边主义的重要支柱，是全球经济治理的重要舞台。中国政府坚定维护多边贸易体制，高度重视世贸组织工作。中方将与各方共同努力，推动本届部长级会议取得圆满成功，共建开放型世界经济。

在会议开幕式上，科摩罗和东帝汶正式加入世界贸易组织，使世贸组织成员总数增加到166个。

部长级会议是世贸组织的最高决策机构，负责推动重点议题谈判取得进展，审议世贸组织日常工作，并规划多边贸易体制未来发展方向。世贸组织成员及观察员贸易部长和代表参加会议。本次会议期间将举行多项活动和会议，旨在提高贸易政策和计划的有效性。

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