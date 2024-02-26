新华社北京2月26日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅26日在北京以视频方式出席联合国人权理事会第55届会议高级别会议，并发表题为《凝聚共识，团结合作，共同推动世界人权事业健康发展》的讲话。

王毅表示，当前，国际形势动荡加剧，危机冲突此起彼伏，全球人权治理赤字更加严重。要坚持人民至上，把维护人民利益作为人权事业的出发点和落脚点，把人的生存权、发展权放到更加突出和紧迫的位置。反对打着人权幌子干涉别国内政、遏制别国发展。要尊重各国自主选择人权发展道路。要坚持合作共赢，倡导对话凝聚共识。

王毅强调，联合国人权机构应当公正客观开展工作，秉持非选择性和非政治化原则。多边人权机构应当成为各方建设性交流与合作的平台，而不是搞集团政治、阵营对抗的战场。

王毅说，中国共产党和中国政府始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为矢志不渝的奋斗目标，推动中国人权事业实现跨越式发展，走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路。作为负责任大国，中国积极参与全球人权治理，推动达成一系列重要国际人权公约、宣言。中国正在将现代化建设成果更多、更公平地惠及全体人民，不断提升人权保障的水平，将与各方一道，为世界人权事业健康发展作出新的贡献。

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