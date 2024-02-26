新华社东京2月26日电（记者钱铮）日本宇宙航空研究开发机构26日说，休眠近一个月的小型登月探测器SLIM于25日晚和地面短暂恢复通信。

SLIM项目团队26日在社交媒体平台X上更新信息说，25日晚尝试向SLIM发出指令并收到了回复。SLIM成功在维持通信功能的情况下度过了月球表面的严酷夜晚。

团队说，25日晚通信时正是月球的正午，通信设备的温度非常高，如果继续通信，设备温度会继续升高，所以在短时间通信后即让探测器停止运行。目前仍在做准备工作，以便在探测器温度充分下降后重新工作。

SLIM团队1月31日向探测器上的通信设备发送了开启电源的指令，但探测器没有反应，由此确认其已进入休眠状态。虽然团队希望2月中下旬探测器的太阳能电池板接收到阳光时，它能再次工作，但由于SLIM设计时并没有考虑月球表面夜晚严酷的环境，能否“唤醒”它还是个未知数。

SLIM探测器于东京时间1月20日零时20分（北京时间1月19日23时20分）在月表成功实现误差100米以内的精准着陆。但探测器着陆时太阳能电池板未朝向太阳的方向，电池无法发电。为防止过度放电导致探测器永久损伤，项目团队于东京时间20日2时57分（北京时间20日1时57分）通过地面指令关闭探测器电源。

由于太阳光照射月表的方向不断变化，有可能照射到探测器的太阳能电池板，并使电池恢复发电。SLIM项目团队1月29日说，探测器于28日晚与地面建立通信，已重新开始工作，工作人员认为当时电池已恢复发电。

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