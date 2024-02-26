人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

日本登月探测器和地面短暂恢复通信

2024年02月26日16:19 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京2月26日电（记者钱铮）日本宇宙航空研究开发机构26日说，休眠近一个月的小型登月探测器SLIM于25日晚和地面短暂恢复通信。

　　SLIM项目团队26日在社交媒体平台X上更新信息说，25日晚尝试向SLIM发出指令并收到了回复。SLIM成功在维持通信功能的情况下度过了月球表面的严酷夜晚。

　　团队说，25日晚通信时正是月球的正午，通信设备的温度非常高，如果继续通信，设备温度会继续升高，所以在短时间通信后即让探测器停止运行。目前仍在做准备工作，以便在探测器温度充分下降后重新工作。

　　SLIM团队1月31日向探测器上的通信设备发送了开启电源的指令，但探测器没有反应，由此确认其已进入休眠状态。虽然团队希望2月中下旬探测器的太阳能电池板接收到阳光时，它能再次工作，但由于SLIM设计时并没有考虑月球表面夜晚严酷的环境，能否“唤醒”它还是个未知数。

　　SLIM探测器于东京时间1月20日零时20分（北京时间1月19日23时20分）在月表成功实现误差100米以内的精准着陆。但探测器着陆时太阳能电池板未朝向太阳的方向，电池无法发电。为防止过度放电导致探测器永久损伤，项目团队于东京时间20日2时57分（北京时间20日1时57分）通过地面指令关闭探测器电源。

　　由于太阳光照射月表的方向不断变化，有可能照射到探测器的太阳能电池板，并使电池恢复发电。SLIM项目团队1月29日说，探测器于28日晚与地面建立通信，已重新开始工作，工作人员认为当时电池已恢复发电。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部