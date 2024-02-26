新华社新加坡2月26日电（记者刘春涛）2024年新加坡航展25日在樟宜展览中心落幕。本次展会上中国企业参展规模空前，中国产大型客机C919和支线飞机ARJ21等多项产品首次亮相，引发高度关注。

世界无人机大会主席杨金才在接受新华社记者采访时表示，此次新加坡航展上，中国的参展商有50多家，为历届最多。除中国商飞公司、中国航空工业集团等央企外，本次展会还吸引了联合飞机等多家中国民营企业，成为后者出海的重要平台。

此次航展上，中国生产的大型客机C919和ARJ21支线飞机与空中客车A350-1000型宽体客机同场进行飞行表演。航展期间，中国西藏航空公司与中国商飞签署40架C919“高原型”飞机订单，成为这一机型的启动客户。

中国航空工业集团在航展室外静态展区展示了国产“直-10ME”型武装直升机，这也是其海外首秀。该公司还在室内展台展出了歼20等4款明星产品模型。

来自航天时代飞鹏有限公司的刘泽峰表示，此次公司核心无人机产品首度海外亮相，展品覆盖应急救援、物流运输和巡察搜救等多种领域。其中，位于展台中央的FP-981C“射手座”是本次航展最大的电动垂直起降复合翼飞行器（evtol）。

来自联合飞机的工作人员表示，此次公司携5款标杆性无人机产品亮相，应用覆盖运输、应急、巡检等多种领域，在研的航空级无人机更吸引了诸多关注。泰国民航局代表来到企业展台并表示，无人直升机的多任务属性潜力巨大，希望能与公司展开合作。

暂别6年后，两年一次的新加坡航展20日至25日再次举行，吸引了近6万名商客参加，比2018年举行的上一次航展增加一成，打破了历届纪录。据主办方介绍，来自50多个国家和地区的1000多家公司推出了自家的最新主打产品。

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