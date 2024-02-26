人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

新加坡航展闭幕　中企参展规模空前

2024年02月26日15:32 | 来源：新华网
小字号

　　新华社新加坡2月26日电（记者刘春涛）2024年新加坡航展25日在樟宜展览中心落幕。本次展会上中国企业参展规模空前，中国产大型客机C919和支线飞机ARJ21等多项产品首次亮相，引发高度关注。

　　世界无人机大会主席杨金才在接受新华社记者采访时表示，此次新加坡航展上，中国的参展商有50多家，为历届最多。除中国商飞公司、中国航空工业集团等央企外，本次展会还吸引了联合飞机等多家中国民营企业，成为后者出海的重要平台。

　　此次航展上，中国生产的大型客机C919和ARJ21支线飞机与空中客车A350-1000型宽体客机同场进行飞行表演。航展期间，中国西藏航空公司与中国商飞签署40架C919“高原型”飞机订单，成为这一机型的启动客户。

　　中国航空工业集团在航展室外静态展区展示了国产“直-10ME”型武装直升机，这也是其海外首秀。该公司还在室内展台展出了歼20等4款明星产品模型。

　　来自航天时代飞鹏有限公司的刘泽峰表示，此次公司核心无人机产品首度海外亮相，展品覆盖应急救援、物流运输和巡察搜救等多种领域。其中，位于展台中央的FP-981C“射手座”是本次航展最大的电动垂直起降复合翼飞行器（evtol）。

　　来自联合飞机的工作人员表示，此次公司携5款标杆性无人机产品亮相，应用覆盖运输、应急、巡检等多种领域，在研的航空级无人机更吸引了诸多关注。泰国民航局代表来到企业展台并表示，无人直升机的多任务属性潜力巨大，希望能与公司展开合作。

　　暂别6年后，两年一次的新加坡航展20日至25日再次举行，吸引了近6万名商客参加，比2018年举行的上一次航展增加一成，打破了历届纪录。据主办方介绍，来自50多个国家和地区的1000多家公司推出了自家的最新主打产品。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部