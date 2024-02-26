人民网里约热内卢2月24日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间2月24日晚，由巴西山河文化促进中心和里约天主教大学孔子学院主办的2024甲辰龙年元宵节庆祝活动在巴西里约热内卢市科帕卡巴纳要塞举办。

当地时间2月24日晚，2024年元宵节庆祝活动在巴西里约热内卢市科帕卡巴纳要塞举办。巴西山河文化促进中心供图

科帕卡巴纳要塞军事博物馆馆长亚历山德拉，中国驻里约总领馆商务参赞徐元胜，里约州卡西亚斯公爵市、里奥博尼图市政府代表，巴西外贸商会联合会、里约商会代表以及当地民众近千人参加活动。

当地时间2月24日晚，2024年元宵节庆祝活动在巴西里约热内卢市科帕卡巴纳要塞举办。巴西山河文化促进中心供图

里约市著名景点科帕卡巴纳海滩成为此次元宵节庆祝活动的舞台背景，现场张灯结彩、景色宜人，充满浓郁的节日气氛。一开场，身着红装的山河锣鼓队，以喧天的锣鼓热情欢迎各位来宾。里约当地的舞狮队带来原汁原味的舞狮表演，华联会舞队献上热情洋溢的中国扇子舞，山河舞蹈团表演了曼妙多姿的《踏歌起舞》……无不赢得观众的阵阵掌声。在中国功夫环节，里约武林道学院学员的一招一式虎虎生风，中国海油巴西公司员工的功夫表演刚柔并进，尽显中国武术的魅力。

当地时间2月24日晚，2024年元宵节庆祝活动在巴西里约热内卢市科帕卡巴纳要塞举办。巴西山河文化促进中心供图

由中国海油巴西公司赞助的里约科帕卡巴纳要塞乐团奉献了优美的曲目，既有深受大众喜爱的巴西歌曲《伊帕内玛女孩》，也有动听的中国歌曲《茉莉花》《我爱你中国》等，引得观众一齐合唱，活动气氛达到高潮。

当地时间2月24日晚，2024年元宵节庆祝活动在巴西里约热内卢市科帕卡巴纳要塞举办。巴西山河文化促进中心供图

里约天主教大学孔子学院中方院长孙艳萍对人民网记者表示，里约2024甲辰龙年元宵节庆祝活动是里约民间组织、孔子学院、两国企业对中国和巴西建交50周年的献礼活动，有助于加深两国民众的友谊和理解，促进两国之间的经贸与文化合作，也体现了里约人对中国文化的了解和认同。

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