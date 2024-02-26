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世贸组织第十二届“中国项目”圆桌会高层论坛举行

2024年02月26日13:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布扎比2月25日电 （记者张志文、任皓宇）2月25日，世贸组织第十二届“中国项目”圆桌会高层论坛在阿联酋阿布扎比举行。商务部部长王文涛出席高层论坛开幕式并致辞。世贸组织总干事伊维拉，阿联酋、沙特、摩洛哥等世贸组织成员部长发言。会议由世贸组织副总干事张向晨主持。商务部副部长李飞和中国常驻世贸组织代表团大使李成钢参加。

王文涛表示，中国始终支持包括阿拉伯国家在内的发展中国家融入多边贸易体制，并坚持以自身发展惠及全世界。中国将继续在多边贸易体制框架内开展南南合作，进一步做实做好“中国项目”，提升多边贸易体制的开放性、包容性、普惠性和平衡性，用实际行动落实全球发展倡议，推动构建全球发展命运共同体。

期间，王文涛与伊维拉签署新一期“中国项目”谅解备忘录。“中国项目”系由我国和世贸组织秘书处于2011年设立，旨在帮助发展中成员特别是最不发达国家更好融入多边贸易体制。圆桌会是该项目的重要组成部分，自2012年起开始举办。此次圆桌会围绕“从阿拉伯视角看加入世贸组织和多边贸易体制”，通过分享阿拉伯地区加入最佳实践，探讨优化技术援助和能力建设支持设计，帮助阿拉伯地区国家尽快加入世贸组织并从中受益。

(责编：燕勐、刘慧)

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