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商务部部长王文涛会见世贸组织总干事伊维拉

2024年02月26日13:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布扎比2月25日电 （记者张志文、任皓宇）2月25日，商务部部长王文涛在阿联酋阿布扎比出席世贸组织第13届部长级会议期间，会见世贸组织总干事伊维拉。商务部副部长李飞、中国常驻世贸组织代表团大使李成钢参加会见。

王文涛表示，中国政府高度重视世贸组织工作。去年9月，习近平主席在中共中央政治局第八次集体学习时发表重要讲话，强调世界贸易组织是多边主义的重要支柱，是全球经济治理的重要舞台。中国代表团将落实好习近平主席重要讲话精神，全面深入参与世贸组织改革，推动世贸组织在全球经济治理中更好发挥作用。

王文涛强调，中方愿与各方共同努力，推动世贸组织第13届部长级会议取得更多务实成果。在具体议题上，中方支持恢复争端解决机制正常运转，制定农业谈判工作计划，回应最不发达国家和粮食净进口发展中国家在粮食安全方面的诉求，推动达成渔业补贴第二阶段协议。中方支持将投资便利化协定纳入世贸组织法律框架，维持电子传输暂免关税，尽快结束电子商务谈判，推动多边贸易规则与时俱进。

伊维拉表示，习近平主席亲自主持中国领导层集体学习，让其充分感受到中国对多边贸易体制的重视和世贸组织工作的支持。中国一直建设性参与世贸组织工作，在捍卫自身正当权益的同时，能够站在全体成员的立场上思考处理问题，推动投资便利化等世贸组织多项谈判工作取得积极成果。伊维拉期待中国在争端解决机制改革、农业、渔业补贴第二阶段等议题谈判上继续发挥引领作用，为第13届部长级会议取得成功作出更多贡献。

(责编：燕勐、刘慧)

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