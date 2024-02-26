人民网北京2月26日电 （记者李欣怡）2024年是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）实施的第三年。近年来，RCEP带来的经济发展红利正在彰显，中国与东盟连续四年互为最大贸易伙伴。RCEP产业合作委员会主席、中国首席东盟商务专家许宁宁表示，RCEP签署及生效后，很多省区市将“抓住RCEP实施带来的新机遇”列入本地两会《政府工作报告》，还成立RCEP推进工作协调机制或工作专班，举办了相关活动，充分体现了扩大开放的积极行动。

2023年，省（自治区、直辖市）对东盟贸易排名前五位的是广东省、江苏省、浙江省、山东省、上海市，许宁宁认为这些省市与东盟产业互补性强，省市企业在东盟投资增长带动贸易，并与东盟国家有着长期以来构建的经贸合作基础。

许宁宁谈到，深度参与国内国际双循环，以制度型开放引领高水平对外开放，构建完善重大开放平台，在扩大开放中新发展格局是许多省区市2024年《政府工作报告》中的重点内容之一。许多省区市在报告中提到抓住RCEP区域开放机遇，发展同东盟及RCEP国家合作。各省市在RCEP框架下推进区域贸易、投资和要素流动的自由化和便利化，有助于畅通区域产业链和供应链、实施优化配置资源，有益于联通国内国际两个市场、稳定和发展外资外贸。

例如，广东省政府提出，加大力度开拓东盟等新兴市场。重庆市政府提出，开拓东盟等新兴市场；瞄准新加坡等重点地区，深入实施外资招商专项行动。安徽省政府提出，加强RCEP等市场开拓。云南省政府提出，深挖RCEP项下货物和服务贸易潜力。陕西省政府提出，开拓RCEP区域等新兴市场。山西省政府提出，拓展RCEP市场。宁夏自治区提出，拓展东盟等新兴市场。吉林省政府提出，加大对东南亚等国家和地区招商引资力度。

许宁宁谈到，在推进与RCEP国家贸易投资中，应重视开展与服务贸易领域合作。利用RCEP中相互开放服务市场的有利条件，加大跨境电商、物流港口企业等服务业合作，实现与RCEP国家贸易投资的更大发展，推进服务领域的国际合作水平提高。

此外，RCEP国家经贸互补性强，合作空间大。各省区市可将推进本省市支柱产业发展与抓住RCEP机遇有机结合，促进本省市支柱产业企业的对外贸易、投资合作。

例如，黑龙江省政府在2024年《政府工作报告》中提出，深度对接RCEP等区域合作，扩大合作领域和经贸规模，推动与日韩在电子信息、新材料、健康养老、创意设计等领域合作，扩大与东盟在先进制造、农业食品加工、生物医药等领域合作，加强与澳新在畜牧业、现代农业、乳制品等领域合作。海南省政府在2024年《政府工作报告》提出，积极推进中国新加坡（海南）绿色低碳领域合作。

许宁宁谈到，各省市也高度重视同RCEP国家开放通道建设、互联互通发展。四川省政府提出，融入服务西部陆海新通道建设。广西省提出，加快推进中越友谊关和浦寨智慧口岸，持续打造面向东盟的国际寄递枢纽，加强中越边境口岸、跨境劳务等合作，高水平共建西部陆海新通道。山东省政府提出，更大力度发展东盟新兴市场，增加“日韩陆海快线”线路。云南省政府提出，畅通大通道带动大物流，推进中老泰引领示范通道和中缅通道建设，配合做好中越跨境标准轨铁路联通，打造智慧口岸云南标准，推动跨境多式联运常态化运行。

许宁宁表示，还有一些省区市在2024年《政府工作报告》中提出建好对接RCEP国家产业合作的产业园区、RCEP地方经贸合作示范区。许宁宁谈到，RCEP实施带来供应链产业链新组合，产业园区建设有益于以产业配套性提升企业合作效益，增加产业聚集力。

例如，江苏省2024年《政府工作报告》“2024年重点工作安排”中提出，以中国新加坡合作的苏州工业园区开发建设30周年为契机，进一步深化开放创新综合试验，支持苏州工业园区建设开放创新的世界一流高科技园区。福建省政府提出，高水平建设中国印尼、中国菲律宾经贸创新发展示范园区。漳州市提出，打造中菲“两国双园”，建立健全中菲“两国双园”沟通联络机制，积极争取支持政策措施，持续办好中菲招商大会，开展赴菲经贸交流活动。

许宁宁谈到，近些年来，越来越多省区市重视构建国际平台以实现更大开放。广西壮族自治区政府在2024年《政府工作报告》“2024年重点工作安排”中提出，加强中国—东盟信息港、面向东盟的金融开放门户等开放平台创新发展，建设中国—东盟现代工匠学院、中国—东盟统计学院、东盟国家标准化合作交流中心项目，继续办好中国—东盟视听周，持续打造面向东盟的国际寄递枢纽。

许宁宁建议，各省区市可掌握RCEP有关国家关切，构建好对接RCEP区域国际合作平台，充分利用RCEP区域已有合作机制。地方政府主管部门应着力提高国际合作能力，注重务实性、持续性，以共商共建共享推进高质量平台建设。

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