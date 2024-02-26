人民网里约热内卢2月24日电（记者陈一鸣、宋亦然、陈海琪）当地时间2月24日晚，巴西中国和平统一促进会（以下简称“巴西和统会”）第九届理监事会就职典礼在里约热内卢温莎芭拉酒店举行，中国驻里约总领事田敏和当地华侨华人、各界友好人士代表等400多人出席活动。

巴西和统会第七届和第八届会长王俊晓从促进中国统一、推进扶贫攻坚、加强交流合作、传播中华文化、弘扬爱国主义等5个方面，回顾了巴西和统会在第七届和第八届理监事会任期内组织、主办和参与的重要活动，包括纪念“九二共识”30周年暨巴西和统会成立20周年座谈会等。

巴西和统会第七届和第八届会长王俊晓在典礼中致辞。人民网记者 时元皓摄

新任会长张小春在就职演讲中向前任理监事的工作和成绩表示敬意，强调面对新的形势和挑战，巴西和统会将团结广大旅巴侨胞和台湾同胞，把握“时”与“势”，直面“危”与“机”，致力“通”与“融”，善于“鼓”与“呼”，凝聚“心”与“力”，继续为促进中国和平统一进程和实现中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

巴西和统会新任会长张小春发表就职演讲。人民网记者 时元皓摄

田敏在致辞中肯定了巴西和统会为推动两岸关系和平发展、促进中国和平统一做出的贡献，以及为增进中巴友好往来与和谐侨社建设付出的努力。她对张小春和巴西和统会新一届理监事就职表示祝贺，希望巴西和统会再接再厉、驰而不息助力中国和平统一伟大事业，并把自身打造成中巴两国民心相通的重要窗口、友好交流的桥梁纽带和传承弘扬中华文化的精彩舞台。

中国驻里约总领事田敏在典礼中致辞。人民网记者 时元皓摄

中国驻里约总领馆领侨处处长齐冀宣读了全国政协港澳台侨委员会、中国和平统一促进会、中国侨联、全国台联、中国驻巴西大使馆等机构分别发来的贺电。贺电相信，巴西和统会将继续高举反“独”促统旗帜，团结一切可以团结的力量，为促进中巴友好，推动早日实现中国和平统一和中华民族伟大复兴作出新的更大的贡献。

就职典礼中，巴西和统会第七届和第八届会长王俊晓与新任会长张小春交接印章。人民网记者 时元皓摄

就职典礼上，巴西和统会第九届监事长魏贵德、执行会长林海平、第一常务副会长王申晓、秘书长张颖等就职。典礼由巴西和统会第八届秘书长林海平、第九届秘书长张颖主持，巴西和统会永久荣誉会长尹楚平出席。

巴西和统会第九届理监事会成员与中国驻里约总领事田敏等合影。人民网记者 时元皓摄

巴西和统会由一群志同道合的爱国侨胞创立于2002年，台湾籍同胞杨吉担任首任会长。自成立以来，巴西和统会秉承“促进祖国和平统一”的宗旨，团结当地侨胞和台胞，旗帜鲜明地反对一切分裂祖国的活动，是巴西具有重要影响力的华人社团。

巴西和统会第九届理监事会就职典礼当地时间2月24日晚在里约热内卢举行，图为就职典礼现场。人民网记者 时元皓摄

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