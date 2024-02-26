人民网阿布贾2月25日电 （记者姜宣） 西非国家经济共同体（西共体）24日在尼日利亚首都阿布贾举行特别会议。会议宣布取消对尼日尔的旅行、商业和经济制裁，将继续同尼日尔军政府保持对话，确保释放前总统巴祖姆并商定过渡政府时间表。同时，会议还决定解除对征聘马里公民担任西共体机构专业职位的限制，以及对几内亚的经济制裁等。

2023年7月26日，尼日尔发生政变，前总统巴祖姆及其家人被军政府软禁，西共体随即对军政府进行了严厉制裁，包括关闭西共体各国与尼陆地和空中边界，设立西共体禁飞区，暂停西共体成员国与尼一切商业和金融交易，冻结所有服务交易，冻结尼日尔在西共体中央银行资产，冻结尼日尔国家、国有企业和半国有企业在商业银行的资产，暂停对尼日尔的援助，禁止政府官员及其家属旅行等。

政变后，马里、布基纳法索给予了尼日尔军政府坚决支持，决定联手反击西共体预对尼日尔采取的军事干预，并于今年1月28日发布联合公报，宣布退出西共体。

专家称，近年来，受各方面因素影响，非洲国家特别是西非及萨赫勒地区国家局势不稳，西共体在此过程中未有效团结合作，组织面临解体风险，此次会议的目的旨在缓解当前西共体内部矛盾。

会议针对尼日尔、马里、布基纳法索宣布从西共体退出一事进行深入讨论，并通过《公告》规劝三国称，三国的退出将对西共体作为一个整体产生政治体制、社会经济、财政及共享情报、反恐安全合作等产生影响。同时，退出还可能导致民众在国际舞台上的外交和政治孤立，并影响公民身份。对此，三国需认真对照根据《西共体条约》（1993年修正版）第91条法案办事。

据查该法案指出，任何希望退出西共体的成员国，在提交书面形式一年期满未撤回的情况下方可正式退出，否则将继续履行有关义务。

尼日利亚总统兼西共体主席提努布在峰会上呼吁，要建立更密切的关系，更加真诚地共同为经济发展而努力。他建议无限期暂停对尼日尔、马里、几内亚和布基纳法索的经济制裁，以及对这些国家军事当局领导层的制裁。

西共体委员会主席图雷表示，解除对尼日尔的制裁纯粹是出于人道主义的考虑，但针对个人制裁和政治制裁仍然有效。

西共体成立于1975年，旨在加强区域一体化，促进成员国在政治、经济、社会和文化等方面的发展与合作。马里、尼日尔、布基纳法索宣布退出前，西共体共有15个成员国。

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