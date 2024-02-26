人民网华沙2月25日电 （记者李增伟）2月24日，“我心中的中国龙”彩绘灯笼颁奖仪式在布达佩斯首都动植物园成功举办。经评选，有10位幸运学生的作品脱颖而出，获得了旅游办和动物园颁发的“画龙点睛”优胜奖。

颁奖仪式。翟朝晖摄

“我心中的中国龙”彩绘灯笼活动由中国驻布达佩斯旅游办事处和布达佩斯首都动植物园联合举办，是中国元宵灯节系列旅游推广活动之一。从2月中旬开始，先后邀请匈牙利多所大、中、小学校 的500多名学生和家长参与。活动自发布以来受到学生和家长的热烈响应，他们积极参与，亲手在灯笼上画出自己心中的中国龙。

元宵节象征着团圆与幸福，而赏花灯猜灯谜也是元宵节必不可少的习俗。匈牙利孩子们创作的彩绘灯笼点题应景。旅游办当天还在活动现场开展“你好！中国”2024中国北方冰雪旅游推广活动，向现场观众发放宣传品和旅游纪念品、组织有奖猜灯谜等贴近元宵节习俗的活动，让每一位参与者都能在这个特殊的日子里感受到浓浓的中国文化氛围和满满的新春祝福。

获奖学生合影。翟朝晖摄

旅游办事处主任李绘新表示，此次活动以“我心中的中国龙”为主题，通过手绘灯笼展示了孩子们对中国文化的独特理解和热爱。这次活动取得了圆满成功，为中匈两国文化交流搭建了一座美丽的桥梁。值此温馨而欢庆的时刻，也祝福两国人民合家团圆，幸福美满，更祝愿中匈友谊长存。

布达佩斯首都动植物园媒体总监翰歌·佐尔坦表示，作为欧洲最古老的动植物园之一，不但向公众展示全世界各种珍奇的动物和植物，同时也致力于传播世界各国文化。“我心中的中国龙”彩绘灯笼活动就是传播一个来自遥远东方的国家——中国的传统文化。

匈牙利小朋友猜灯谜。翟朝晖摄

当天除了线下活动，线上也热闹非凡。在中国日报社举办的中国元宵灯会线上全球直播活动中，布达佩斯的龙年彩灯节是直播的三个城市之一，在全球观众面前精彩亮相，让更多的人感受到来自布达佩斯的中国元宵灯节的独特魅力。

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