人民网罗马2月25日电 （记者谢亚宏）当地时间2月23日，中国驻希腊大使馆举办“温暖迎春·共庆中国年”暨“中华川菜·世界品味”走进希腊活动。中国驻希腊使馆大使肖军正，四川省海外联谊会副会长王小晴、希腊文化部副部长季马斯、发展部秘书长罗伊祖、文化部秘书长迪达斯卡鲁，希腊各界友人、驻希使节代表、旅希华侨华人、中资企业和留学生代表等500余人出席活动。

肖军正在致辞中向各位来宾、各界朋友致以新春祝福。他表示，近年来中希关系稳步向前发展，中希政治互信不断巩固，共建“一带一路”向纵深推进，各领域务实合作成果丰硕，人文交流亮点纷呈。本次活动以美味佳肴和精彩文化艺术节目为媒介传递我们各自的传统文化，不仅是中希友好的直观写照，更是两大古老文明交流互鉴的生动体现。

活动现场精心设置了四川美食展台，展示了“四喜临门”“翡翠百财”“事事如意”等制作精美又具有吉祥意义的餐点。来自四川的厨师团队还为来宾们奉上了“辣子鸡”“水煮牛肉”“麻婆豆腐”等十余道地道的巴蜀佳肴，让到场中外来宾赞不绝口。

来自中国的艺术家们用精彩纷呈的表演展示了中国传统文化的独特魅力。民乐的悠扬、民族舞蹈的灵动、中国名曲的婉转，以及功夫茶艺的精湛演绎，无不展现了中华文化的博大精深。川剧变脸更是给现场来宾带来了极大的震撼和惊喜。精彩的节目和宾客的掌声将整场活动气氛推向高潮。

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