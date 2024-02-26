签约仪式现场。中远海运（比雷埃夫斯）港口有限公司供图

人民网罗马2月25日电 （记者谢亚宏）中远海运（比雷埃夫斯）港口有限公司与广州港集团有限公司24日在希腊比雷埃夫斯举行友好合作备忘录签署仪式。中国驻希腊大使肖军正、广东市市长孙志洋、比雷埃夫斯市市长扬尼斯·莫拉里斯现场见证签约。中远海运比港副总裁措尼斯、广州港集团副总裁宋小明分别代表双方签署绿色港口合作备忘录，为中希两地港口开拓绿色合作新机遇。

中远海运比港董事长俞曾港致辞表示，中远海运比港作为“一带一路”重点项目，始终坚持合作、可持续发展的理念，通过建设“绿色智慧比港”的路径，进一步强化全欧洲贸易通道建设的“点、线、面”立体布局，提高希腊港口和物流服务能力，促进欧亚贸易。此次与广州港签署绿色合作备忘录将是两港共同携手可持续发展的新起点。

广州市政府副秘书长吴林波致辞表示，广州港与比雷埃夫斯港签署合作备忘录，标志两港合作迈向新未来。两港将继续携手共进，推进人才交流培训、集装箱航线开通、绿色港口发展、创新技术应用等领域的务实合作，共同开拓更广阔的市场，为广州市和比雷埃夫斯市友好交流和合作谱写新的篇章。根据合作协议内容，双方将遵循“合作共赢、优势互补、共同发展”原则，深化双方合作，建立面向未来的长期战略合作伙伴关系，巩固双方缔结友好港的关系。积极把握“一带一路”倡议的发展机遇，深入对接和服务“一带一路”建设，充分发挥广州港和比雷埃夫斯港作为中希两国贸易门户的优势，实现港口间深度互联互通，为客户提供更加便捷、畅通、优质、高效的港口综合物流服务，共同促进双方业务发展。

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