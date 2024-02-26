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布加勒斯特举办“猜灯谜 闹元宵”中国文化活动

2024年02月26日09:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华沙2月25日电 （记者李增伟）2月23日，龙年元宵节前夕，由布加勒斯特中国文化中心和罗马尼亚文化艺术促进协会共同主办的“走进中心过大年——猜灯谜 闹元宵”活动在布加勒斯特中国文化中心成功举办，为“2024欢乐春节”系列活动圆满拉上帷幕。来自罗马尼亚文化部、文化艺术机构、中资企业、华侨华人以及罗马尼亚主流媒体、罗马尼亚友好人士等近200人欢聚中心大楼共同庆祝元宵佳节。

为最美“福”字作者颁奖。中国文化中心供图

为最美“福”字作者颁奖。中国文化中心供图

布加勒斯特中国文化中心主任徐宁波在致辞中表示，元宵节是春节之后的第一个重要节日，象征着团圆与和谐。他强调，中罗两国人民都珍视传统，对未来充满美好向往，希望通过本次活动，让罗马尼亚的朋友们体会到元宵节的喜庆与热闹，感受传统文化习俗，体验中国节庆文化魅力。

一位罗马尼亚观众在学习猜灯谜。 中国文化中心供图

一位罗马尼亚观众在学习猜灯谜。中国文化中心供图

罗马尼亚当地华人艺术家在现场表演了古筝独奏《洞庭新歌》与藏族舞蹈《次仁拉索》。婉转的古筝声，优美的舞姿，在璀璨花灯的映衬下，显得尤为优雅。现场观众陶醉于音乐之中，随着韵律打起节拍。

罗马尼亚观众学习用毛笔写“福”字。中国文化中心供图

罗马尼亚观众学习用毛笔写“福”字。中国文化中心供图

随后，观众踊跃参加猜灯谜、投壶、踢毽子、写“福”字和夹花生打卡体验项目，展厅内充满了欢声笑语。现场还评选出5幅最佳写“福”字作品，作者获得了文化和旅游部“2024欢乐春节”品牌标识和吉祥物“吉祥龙”玩偶，收到了当晚最让人羡慕的祝福。打卡体验抽奖环节的一阵阵欢呼声和掌声将当晚的活动推向了高潮。

罗马尼亚小朋友书写毛笔字。中国文化中心供图

罗马尼亚小朋友书写毛笔字。中国文化中心供图

罗马尼亚青年瓦伦廷是第一次来到中国文化中心参加活动，他表示，走近中心大楼仿佛进入了另一个世界，这里充满喜庆和祥和，洋溢着欢乐，这也是他第一次体验内容这么丰富的文化活动，希望以后亲自去中国体验元宵节。汉学家宝拉表示，非常开心能够在中心体验到如此热闹的中国元宵节日，希望中心今后能够扩大活动规模，让更多的罗马尼亚民众能亲身体验中国文化的独特魅力。

罗马尼亚观众体验用筷子夹花生。中国文化中心供图

罗马尼亚观众体验用筷子夹花生。中国文化中心供图

(责编：燕勐、刘慧)

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