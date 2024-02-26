人民网仰光2月25日电 （记者谢佳君）2月25日，中国银行-仰光大学奖助学金颁发仪式在仰光举行。中国驻缅甸大使馆曹静公参、中国银行（香港）仰光分行行长刘颖、缅甸央行会计司司长凯瑞瓦、仰光大学副校长秋秋博士出席仪式，获奖学生100余人参加活动。

中国驻缅甸大使馆曹静公参在活动现场致辞。人民网记者 谢佳君摄

曹静在致辞中表示，在中缅双方共同努力下，两国深化政治互信，金融合作取得丰硕成果，进一步带动经贸合作，促进实体经济发展。中国银行（香港）仰光分行在缅央行的支持下，守正创新、稳步成长、深耕本地、服务社会，成为两国金融务实合作的重要贡献者。

她说，中国经济充满活力与韧性，是促进全球增长的稳定力量，必将给缅甸等周边邻国带来重要机遇。两国经济优势互补、合作潜力巨大，期待中缅金融机构和相关企业继续深化合作，为促进缅甸发展和提高民生福祉发挥更大作用。驻缅使馆将一如既往支持仰光大学等缅方高校同中方加强教育交流，为促进两国友好培育更多人才。

缅甸央行会计司司长凯瑞瓦在活动现场致辞。人民网记者 谢佳君摄

凯瑞瓦赞赏在缅中资银行、企业等为缅甸经济社会发展作出积极贡献，高度评价中行仰光分行在人民币结算合作、试点解决缅籍劳工工资汇回问题、开展社会公益慈善活动中发挥的作用。

中国银行（香港）仰光分行行长刘颖在活动现场致辞。人民网记者 谢佳君摄

刘颖表示，中国银行（香港）仰光分行成立3年来，勇担金融使命，服务中缅发展大局。分行全力支持 “一带一路”和“中缅经济走廊”重点项目；举办人民币论坛，全力推动中缅双边贸易本币结算；协同缅甸金融机构，积极支持成品油企业和大米协会等实体企业的业务发展；积极解决中国境内缅籍劳工工资汇回问题，让中缅金融合作成果更多更好惠及两国人民。同时，分行积极践行“一带一路”民心相通、民意相连倡议，建立了中国银行-仰光大学奖助学金项目，帮助学生顺利完成学业，助力学生全面发展；建立了公益慈善项目，为青年发展中心、养老院、聋哑学校、贫困小学等社区送去爱心粮食包，取得了良好的社会效应。

曹静公参向学生代表颁发奖学金。人民网记者 谢佳君摄

中国银行-仰光大学奖助学金项目于2022年2月正式启动，是由中国银行捐赠，中国乡村发展基金会执行的教育公平类项目，旨在为当地有需要的大学生提供必要资金和成才支持，促进两国民心相通。

活动嘉宾与全体学生代表合影留念。人民网记者 谢佳君摄

(责编：燕勐、刘慧)