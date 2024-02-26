新华社开罗2月25日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚25日发表声明说，胡塞武装向在亚丁湾行驶的一艘美国油轮发射了多枚导弹，并使用无人机攻击了数艘在红海航行的美国军舰。

萨雷亚说，胡塞武装袭击的是“托姆索尔”号油轮。萨雷亚还表示，胡塞武装将对红海和阿拉伯海内的“敌对目标发动更多有质量的袭击”。

美国中央司令部24日晚间发表声明说，美国导弹驱逐舰“梅森”号于当天下午拦截了一枚试图袭击“托姆索尔”号油轮的导弹。导弹没有对“托姆索尔”号和“梅森”号造成人员伤亡或船体损坏。

胡塞武装控制的马西拉电视台25日报道称，美国和英国空袭了也门首都萨那、中部塔伊兹省和北部哈杰省内的多处目标，并造成平民伤亡。美国中央司令部证实，美英两国战机24日夜间袭击了胡塞武装控制区内的“地下军火库、导弹武器库、无人机设施、防空系统和雷达”等目标。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社25日报道，伊朗外交部发言人当天谴责美英两国对也门发动的新一轮空袭，称袭击侵犯了该国主权和领土完整。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域相关目标。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭。（参与记者：沙达提）

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