新华社北京2月25日电 综合新华社驻外记者报道：元宵佳节期间，庙会、专场文艺演出、猜灯谜等活动在全球多地举行，海外民众与华侨华人共同感受节日的美好氛围，体验并感悟中国传统文化。

24日，中国驻比利时大使馆携手旅比华侨华人社团联盟在安特卫普市举办“中国春节游园庙会”活动。现场气氛喜庆热烈，文艺表演以及中餐、武术、中医、书法等体验活动吸引近2000名游客。布鲁塞尔中国文化中心设置以庆祝上海和安特卫普缔结友好城市40周年为主题的展位，向当地民众展示上海城市形象、推广上海旅游。中国驻比利时大使馆临时代办吴刚致辞说，此次活动让旅比侨胞感受到浓浓年味，也为当地民众体验中国传统文化、分享春节的幸福喜悦提供了平台。

安特卫普市副市长沃特斯说，庙会活动为比利时民众体验中国文化、增进相互了解提供了机会。安特卫普市对华合作历史悠久，将继续深化对华友好。参加庙会的民众纷纷表示，此次活动内容丰富、趣味盎然，让他们感受到博大精深的中华文化和两国人民的友好情谊。

斯里兰卡首都科伦坡24日举行专场文艺演出，欢庆新春和元宵佳节。演出由中国文化和旅游部、中国驻斯大使馆以及斯方政府部门共同主办。演出由唢呐独奏《百鸟朝凤》拉开帷幕，来自中国重庆的艺术家表演了川剧变脸、民歌、民乐打击乐合奏等特色节目，斯里兰卡的艺术家也带来了本国传统民族歌舞，在场观众掌声不断。

“非常高兴在科伦坡看到如此具有中国特色的表演。”科伦坡市民梅努卡说，“演出让我见到了很多中国特有的艺术形式。23日我们庆祝了斯里兰卡传统节日‘月圆节’，两国文化具有这样的相似性让我很惊喜，希望以后更深入了解中国文化。”

南非立法首都开普敦24日举办一年一度的元宵节庙会。庙会现场设置了数十个中国文化和美食摊位，游客在这里体验书法、绘画、剪纸、中医推拿等活动，品尝凉皮、肉夹馍、热干面等传统小吃。精彩的舞龙舞狮、太极和武术表演博得人们的阵阵喝彩。持续一整天的活动共吸引逾5000名当地民众和华侨华人参与。

活动主办方“汉语桥”俱乐部开普敦站主席武长虹说，举办庙会能让华侨华人感受到家乡的温暖，还可以让南非民众体验和了解中国传统文化，从而推动中南两国民间人文交流，为两国友好关系发展作出贡献。

今年是巴西首都巴西利亚的进口商品市场首次承接元宵节庆祝活动。24日元宵节这天，很多摊主特意穿上红色上衣，整个市场装点得红火喜庆，龙舞狮舞剑舞引得观者阵阵惊叹。应主办方中国巴西交流协会和巴西利亚大学孔子学院之邀，市场管委会主席贝贝托在活动现场发表讲话说，中国摊主是巴西利亚进口商品市场的重要支撑力量，中国货更是这里最受消费者欢迎的商品。

中国驻巴西大使馆公使李永忠致辞说，很高兴看到众多巴西朋友和我们共庆元宵佳节，共同感受中巴大家庭般的亲切和喜庆气氛，“相信中巴文化的交流共融，必将进一步加深两国人民的相互了解，促进两国文明平等、互鉴、对话、包容，开出更加绚烂的友谊之花”。

23日晚，由布加勒斯特中国文化中心和罗马尼亚文化艺术促进协会共同主办的首届“猜灯谜 闹元宵”活动，在布加勒斯特中国文化中心举办，近200名罗马尼亚民众和在罗侨胞齐聚一堂，共庆佳节。

活动上，古筝演奏与藏族舞表演为观众带来一场视听盛宴。现场还设置了猜灯谜、投壶、踢毽子、写“福”字等传统文化体验项目。许愿树祈福环节为活动增添了温馨色彩，许多来宾在许愿条上写下自己的愿望和对未来的美好祝福。参加活动的来宾纷纷表示，通过这次活动，他们对春节有了更深入的了解，期待未来能有更多类似的文化交流活动。

布加勒斯特中国文化中心主任徐宁波致辞表示，元宵节象征着团圆、和谐，希望通过此类活动让罗马尼亚的朋友们更深入地了解并喜爱中国传统文化。

摩尔多瓦自由国际大学孔子学院23日在摩尔多瓦首都基希讷乌铁路文化宫举办“欣欣向龙中国年”中国春节文艺演出活动。演出精彩纷呈，器乐四重奏《卧虎藏龙》将中国传统乐器古筝与大提琴、小提琴、钢琴相交融，引发观众长时间热烈鼓掌。中国驻摩大使闫文滨、摩自由国际大学校方代表等摩社会各界代表、孔院及下设各汉语教学点师生和华侨华人代表等900余人出席活动。

中国驻加拿大大使馆也于日前举行欢乐春节闹元宵招待会，为2024年加拿大“欢乐春节”活动完美收官。活动邀请河南省赴渥太华文化及非遗展演团带来郑州面塑、朱仙镇木版年画剪纸以及民乐演奏等具有中原地区特色的艺术及表演。观众格洛丽亚·古德温说，展演人员在剪纸、做面塑时表现出的耐心和敏捷令她印象深刻，“看到年轻人能让传统保持活力真是太棒了”。

中国驻加拿大大使丛培武致辞表示，中国愿与加拿大加强人文交流，促进两国人民加深相互了解，为推动两国关系早日重回正轨注入文化的正能量。（参与记者：王雷、王晓梅、潘革平、卞卓丹、张改萍、伍岳、车宏亮、林威、何海晏）

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