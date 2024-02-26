新华社布鲁塞尔2月25日电（记者潘革平）“金龙迎新——2024比利时生肖设计展”24日在比利时班什国际狂欢节和面具博物馆开幕，100多名来自中国和比利时的嘉宾及艺术家代表出席活动。

作为比利时“欢乐春节”系列活动的品牌项目，展览共展出41幅来自中国、比利时等国艺术爱好者以生肖龙为主题的作品，反映不同国家、地域民众对中国生肖文化的多元理解和丰富想象，与世界分享“中国年”的浓厚年味。

2月24日，人们在比利时班什举行的“金龙迎新——2024比利时生肖设计展”期间体验制作龙形灯笼。（新华社记者赵丁喆摄）

中国驻比利时大使馆临时代办吴刚出席活动并致辞说，龙是中华民族的图腾。中西文化对龙的各种诠释有着鲜明的地域、文化特性。我们希望通过增进中比、中欧不同文化之间的交流对话，促进文明交流互鉴。

班什市议员弗雷德里克·蒂尔芒在致辞中表示，生肖文化代表着中华民族对文化传统的赓续。此次展览在班什狂欢节入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录20周年之际举办，标志着东西文化的邂逅与交流。

班什国际狂欢节和面具博物馆馆长克莱芒丝·马蒂厄在致辞中表示，自古以来，中国传统文化赋予十二种动物以象征和幸运的含义。“我们非常荣幸参与组织此次展览，并号召比利时艺术家为其增添当地特色”。

2月24日，小朋友在比利时班什举行的“金龙迎新——2024比利时生肖设计展”期间体验汉服妆造。（新华社记者赵丁喆摄）

开幕式前，近30名中比少年儿童参加了汉服体验、自制龙形灯笼、龙形图案手绘、提灯游街等活动，表达了对生肖文化、中国传统服饰和“中国年”的喜爱之情。

本次展览由中国驻比利时大使馆、班什国际狂欢节和面具博物馆和北京海外文化交流中心联合主办。展览2月25日在班什国际狂欢节和面具博物馆向公众开放，至3月31日结束。

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