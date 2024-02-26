新华社北京2月25日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基24日在首都基辅与到访的加拿大总理特鲁多、意大利总理梅洛尼分别签署安全合作协议，协议有效期为十年。协议有效期内，加意两国将向乌克兰提供关键和长期的安全承诺，并提供长期军事和财政支持。

据加拿大官方网站发布的新闻，特鲁多和泽连斯基会晤时讨论了乌克兰局势以及乌方未来几个月的需求，加方将在2024年向乌克兰提供30．2亿加元（1加元约合5.3元人民币）的财政和军事支持。

据乌克兰总统网站24日报道，泽连斯基还与特鲁多讨论了加拿大向乌方提供新的导弹防御系统、生产和移交装甲车辆、两国能源合作以及乌克兰重建问题。泽连斯基在会后与特鲁多举行的联合记者会上表示，当天他还与到访的欧盟委员会主席冯德莱恩、欧盟轮值主席国比利时首相德克罗举行了三边会晤并就启动乌克兰入盟的谈判框架等问题进行了讨论。

据意大利媒体报道，梅洛尼24日访问基辅并与泽连斯基签署两国双边安全合作协议，协议包括国防合作、军事训练与演习、安全与防务部门改革、经济援助、支持乌克兰重建、人道援助等内容。根据意官方公布的消息，意大利在2022年和2023年为乌方提供了8批军事援助，并有意在2024年维持同等规模的军援。访问基辅期间，梅洛尼还以视频方式主持召开七国集团领导人今年首次会议。

据乌克兰官方消息，乌方此前已同英国、德国、法国、丹麦签署了类似的安全合作协议。（记者李东旭、贺飞、林威）

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