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西共体宣布解除对尼日尔等国部分制裁

2024年02月26日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社阿布贾2月25日电（记者杨喆　侯鸣）西非国家经济共同体（西共体）24日宣布，取消对尼日尔、马里等国实施的部分制裁。

　　西共体委员会主席奥马尔·图雷24日在尼日利亚首都阿布贾举行的西共体特别峰会后发表声明说，解除制裁的决定将立即生效。

　　图雷说，西共体解除了对尼日尔与西共体成员国之间陆地和空中边界的封锁、尼军政府成员及其家属的旅行禁令，以及暂停西共体成员国和尼日尔之间商业和金融交易的制裁。此外，进出尼日尔所有商业航班的禁飞区将被取消。

　　此外，西共体解除了有关禁止选举马里公民担任西共体职务的制裁，还解除了对几内亚的经济制裁。

　　西共体要求尼日尔、布基纳法索、马里重新考虑退出西共体的决定，并邀请这三国及几内亚参加西共体的技术协商会议。

　　西共体在马里、尼日尔、布基纳法索发生军事政变后对这三国实施了制裁。1月28日，布基纳法索、马里和尼日尔联合宣布退出西共体，以回应制裁。

　　西共体成立于1975年，旨在加强区域一体化，促进成员国在政治、经济、社会和文化等方面的发展与合作。马里、尼日尔、布基纳法索宣布退出前，西共体共有15个成员国。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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