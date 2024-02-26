“习爷爷同我们展开这样的交流，让我们感到太荣幸、太惊喜了！”美国艾奥瓦州马斯卡廷中学学生西恩娜·斯通金告诉记者。

在习近平主席的关心下，该校包括斯通金在内的首批学生今年1月下旬应邀访华交流。在中国，他们登长城、访故宫、写毛笔字、编中国结。农历大年三十，他们在马斯卡廷同远道而来的中国青少年庆祝新春佳节。在刚刚过去的元宵节，习近平主席给他们复信并回赠了新春贺卡，向他们和全校师生致以节日祝福，欢迎更多美国青少年来中国交流学习。

从“邦尼街2911号”到“中美友谊屋”

这是一封写给“亲爱的习爷爷”的中文信，落款是20多个英文名字，有的名字旁边还画着爱心。正文右侧画着一幅画——一条中国龙腾飞在长城之上。

马斯卡廷中学中文教师郭芊妤告诉记者，1月28日，即将结束访华之行前，孩子们集体参与了这封信的写作，共同向习近平主席讲述访华之行的喜悦心情，对邀请他们来华交流访问表示感谢。

“这次受邀访华，让学生们都非常感动，他们中大多数人都是第一次到中国。”陪同学生们访华的郭芊妤说。

在信中，汉字一笔一划写得工工整整，字里行间洋溢着兴奋和快乐，描述起在中国的见闻和感受，孩子们用了一连串的感叹号。“我们到中国了！”“超级开心！”“中国真大！和美国一样！”

习近平主席在复信中用“百闻不如一见”鼓舞孩子们。“1985年我第一次访问美国时，热情友好的美国人民给我留下了难忘的印象。”习近平主席再度回忆起同艾奥瓦州结缘的佳话，“相信通过这次交流访问，你们对中国和中国人民也会有更直观、更深入的了解”。

2023年11月访美时，习近平主席向美国友好人士讲起这段友谊的故事，还记得曾经住所的门牌号是“邦尼街2911号”。

1985年，在河北正定县工作的习近平率团考察素有“美国粮仓”之称的艾奥瓦州，当时负责接待的是萨拉·兰蒂。她回忆说，马斯卡廷居民按照当地传统，每家准备一道拿手菜，招待远道而来的中国客人，习近平品尝了大家自制的布朗尼蛋糕。他为人风趣、有爱心，迅速拉近了和大家的距离。彼此亲切交流，临别时紧紧拥抱，一幕幕情景令人难以忘怀。

2012年2月15日，时任中国国家副主席的习近平在访美期间再次来到马斯卡廷，与老朋友们叙旧。兰蒂说，习近平一直在和老朋友们聊天，都没顾上吃饭。“他依然记得当年发生的每一件事，与老朋友们有聊不完的话。”

如今，距离马斯卡廷中学仅两公里的“邦尼街2911号”有个更令当地人熟悉的名字——“中美友谊屋”。去年在旧金山那次演讲中，习近平主席宣布中方未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习。随后，兰蒂致信习近平主席，表示希望马斯卡廷中学也参与这一计划。在习近平主席的关心下，作为该项目第一批来华的美国中学生，马斯卡廷中学20多名学生1月24日至30日到北京、河北和上海等地进行了交流访问。

从学习中文到互访交流

孩子们在书信中对此次中国之行表示感谢。他们还许下美好的愿望：“我们要加油学中文，下次来就可以给其他同学做导游了！”

习近平主席在复信中欢迎孩子们再来中国，也欢迎更多美国青少年朋友来华交流学习，亲身感受一个真实、立体、全面的中国，与中国青少年交心交友、互学互鉴，为增进两国人民之间的友谊携手贡献力量。

马斯卡廷中学高中校长瑞安·卡斯尔表示，该校正在筹备4月带领更多学生踏上赴华之旅。

今年是郭芊妤在马斯卡廷中学教授中文课程的第七年。她说，通过学习中文，学生们更加了解马斯卡廷同中国的友好故事，对中国和中国文化也产生更加浓厚的兴趣。“很多学生看了我们前不久在中国拍摄的视频，也非常想去中国看一看，还有一些中国学校想同我们结成友好姐妹学校，我们期待着两国莘莘学子能让这颗友谊的种子茁壮成长。”郭芊妤说。

这是斯通金第一次出国旅行。“中国有很多很酷的地方”，“我们同中国小伙伴聊生活、聊春节、聊美食”——这些都成为她对中国的美好回忆。“这次旅行最让我动心的是中华文化，真希望我的中文能说得更流利，今后多去中国走一走、看一看。”斯通金告诉记者，她和一名同班同学都萌生了到中国学习的念头，“到时候我会心跳加速地跳上飞机出发”。

文化交流拉近心灵距离，中国小伙伴同样感触很深。在北京，中国人民大学附属中学高二学生王祎参加了同马斯卡廷中学生的交流活动。中美青少年一起打八段锦、扮演京剧角色，了解中国书法、国画、民族服饰，还一起书写“福”字感受新春习俗。让他很惊喜的是，不少美国同龄人学过中文，有的人能写很漂亮的“福”字。“美国学生非常喜欢中国国宝大熊猫，我们就把熊猫画在贺卡上送给对方，作为彼此友谊的见证。”

“虽然我们来自不同国家，文化背景不同，但我们已建立起深厚而真挚的友谊，相信他们能感受到文化的温度、友谊的温度，并带着共同的期许，携手缔造一个和而不同、美美与共的地球村。”王祎说。

当地时间2月9日，农历大年三十，人大附中艺术团在马斯卡廷“以艺术会友”。马斯卡廷中学的学生用交响乐、爵士乐欢迎中国朋友，中国学生用民族舞蹈、武术等精彩演出为马斯卡廷中学师生和市民呈现一场“春晚”。在“中美友谊屋”前，一张张青春笑脸定格下友谊传承的瞬间。

龙年春节期间，正在筹备3月赴华交流的华盛顿州林肯中学师生也欣喜地收到习近平主席和夫人彭丽媛回赠的新春贺卡。华盛顿州“美中青少年学生交流协会”共同主席周树琪告诉记者，师生们收到这份珍贵的新春祝福都很受鼓舞。“希望两国青少年相知相亲、互相学习，为增进中美两国人民特别是青年间的友谊添砖加瓦，为地球共同打造一个美好的未来。”

（新华社美国马斯卡廷2月25日电 记者徐静、吴晓凌、赵旭，参与记者：李德欣、谢锷）

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