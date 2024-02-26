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大使向中国朋友送祝福（采访手记）

海外网 吴正丹
2024年02月26日08:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　每次踏入巴基斯坦驻华大使馆进行采访，“我在中国当大使”栏目组总能感受到亲切的氛围。第一次走进使馆是2019年夏天，时任大使纳格玛娜·哈什米接受栏目组采访。两年后的2021年，在中巴建交70周年之际，栏目组再次来到大使馆，听时任大使莫因·哈克畅谈中巴友谊的方方面面。通过两任巴基斯坦驻华大使的视角，展现巴基斯坦友人眼里的中国。

　　得知上一任大使任期届满、新任大使即将来华的消息后，我们发出邀约并得到了新任大使的回应。栏目组再次步入熟悉的会客厅，与新任巴基斯坦驻华大使卡里尔·哈什米对话。

　　尽管初次见面，大使却像老朋友般表现出十足的亲和力，瞬间拉近了与栏目组的距离。在对拍摄设备进行调试时，栏目组通常会同大使进行简单的寒暄，聊一聊对中国的印象、到访过哪些城市、品尝了哪些美食……哈什米大使显然做了充足准备。他对自己去过的城市记忆深刻，非常热爱中国文化，对自己尝过的中国美食赞不绝口。我们的每一个问题，他都仔细回答，有时还主动展开话题，深入阐述自己的见解。

　　之前的在华经历让哈什米大使对中国文化有了充分了解。当栏目组向他展示一张福字贴纸时，他毫不掩饰对这个寓意吉祥的中国传统元素的喜爱。他接过福字，对着我们的镜头亲切地说：“祝中国朋友们，幸福安康！”

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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