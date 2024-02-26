卡里尔·哈什米

在2008年至2010年担任巴基斯坦驻华大使馆参赞期间，我与中国和亲爱的中国人民结下了深厚友谊，感受到中国人民的热情、好客和对我的关爱。在这两年时间里，我曾到过北京、乌鲁木齐、深圳、哈尔滨等城市。对我而言，这些经历非同寻常。

在中国，无论是在正式会议上还是在偶然相遇时，人们都称我为“巴铁”，这让我对这个国家产生了深深的归属感。关于巴中友谊，我听过很多，读过很多，写过很多，我在伊斯兰堡同联合国及中国外交官的交流中不断见证着巴中友谊，在中国生活的经历也让我久久难忘。上次从中国离任时，我的家人和朋友说：“你离开了中国，但中国从未离开过你。”此次作为巴基斯坦驻华大使回到这个伟大的国家，我的梦想实现了。

说起我对这个美丽国家的感情，我就会想起“心连心”的巴中关系。如果说有一种关系让巴基斯坦动情，那一定是巴中关系。这种独特性源于两国和两国人民的感情，它经受了时代风云变幻的洗礼，不受国际和地区环境变化的影响。在巴中两国的传统中，“朋友”一词都有特殊含义，是指与你同甘共苦、患难与共的人。这是巴中“全天候战略合作伙伴关系”的精髓所在。

幸运的是，我们坚不可摧的友谊也有历史渊源。两国之间的社会、文化和经济联系可以追溯到2000多年前，当时巴中人民通过古老的丝绸之路，穿越险峻的喀喇昆仑山脉，相互访问、交流和做贸易。事实上，古丝绸之路通过巴基斯坦，将中国与中东、非洲和欧洲联系起来，开展商业贸易。其现代版就是中巴经济走廊，这是共建“一带一路”倡议的旗舰项目，通过海陆空线路将中国、巴基斯坦与中亚、西亚以及欧洲和非洲联系起来。两国本着共同繁荣、合作共赢的远见卓识，携手努力，把中巴经济走廊打造成地区乃至世界经济发展的典范。

在任职大使一个月时，我列出了我的优先事项，最高优先事项之一是落实两国领导人之间达成的共识。

我想感谢中国在经济、金融、投资等方面对巴基斯坦的大力支持。这些投资促进了巴基斯坦公共交通系统、港口和能源基础设施的建设，对人民的生活产生了深远影响。这条战略走廊还促进了两国人员往来，为文化交流和知识分享提供了途径。

中巴经济走廊建设彰显了以人为本的发展理念，与中国的发展理念相契合。巴基斯坦渴望学习中国的成功经验。两国可以加强人文交流，让企业家、学者、学生、青年、艺术家、媒体等各界人士互访，分享彼此的成功故事、经验和做法，推动互学互鉴。这些交流也将增进两国人民的相互了解，巩固两国的代际友谊纽带，构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。

我坚信，巴中友谊是建立在高尚道德基础上的，未来必将继续开花结果。我们将共克时艰，继续做最值得信赖的朋友和伙伴，共同实现繁荣发展的命运共同体。

（作者为巴基斯坦驻华大使）

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