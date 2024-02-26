海外网 武慧敏

巴基斯坦驻华大使卡里尔·哈什米近照。

海外网 陆宁远摄

中国和巴基斯坦素有同舟共济、患难与共的良好传统，无论国际风云如何变化，两国一直相互理解、相互支持。日前，巴基斯坦驻华大使卡里尔·哈什米接受本报采访时表示，两国政府和人民始终用行动诠释着“铁杆兄弟”的情谊，他希望通过自身的努力继续为双边关系增添活力。

“中国的发展是全方位的”

2008年至2010年，哈什米担任巴基斯坦驻华大使馆参赞。谈起这段时光，他记忆犹新。2008年北京奥运会的成功举办尤其令他赞叹，直至今日，盛会的细节仍时常浮现在他的脑海里。“2008年8月8日，北京奥运会吸引了全世界目光，我至今都记得那些庆祝活动，也记得那些精彩比赛，北京奥运会是非常成功的。”哈什米说。

13年后，哈什米作为巴基斯坦驻华大使再次来到中国。他认为中国“发展迅速”，对中国生态文明建设的感受尤为深切，从中看到了中国各级政府在推动可持续发展方面作出的努力。“中国环境治理的经验值得各国借鉴。”哈什米说。

在哈什米看来，中国的发展是“全方位的”，中国经济稳定增长，科学技术领域取得许多成果。哈什米说：“我看到了中国可持续的繁荣发展，中国各方面都取得了令人难忘的进步。巴基斯坦对此感到高兴，也祝福中国越来越好。”

中巴友谊越来越“铁”

中巴两国不断发展，情谊也越来越“铁”。70多年来，两国守望相助，已成为全天候战略合作伙伴。哈什米说，一直以来，两国在国际和地区问题上密切协商、团结协作，保持高度一致。两国在可持续发展目标上互相支持，在国际贸易和投资相关问题上共同努力提高发展中国家的发言权，在国际社会共同倡导发展权利。

当下，中巴友谊因务实合作焕发更多活力。哈什米说，作为共建“一带一路”倡议重要的先行先试项目，中巴经济走廊已成为巴中友谊的“新标杆”。瓜达尔港、中巴友谊医院、职业技术培训学校、东湾快速路……两国共建经济走廊的成果看得见、摸得着。

哈什米介绍，他曾在巴基斯坦乘车行驶于由中国企业承建的高速公路上，感受到中国建设工程的质量和效率。过去10年，中国援建的基础设施项目提高了巴基斯坦人民的生活水平。“我希望未来在巴基斯坦能够看到更多由中国援建的项目，在中国的合作和支持下，巴基斯坦的发展成果令人印象深刻。”哈什米说。

哈什米表示，中国是巴基斯坦可靠的朋友和伙伴，中巴经济走廊合作前景广阔。目前中巴双方多次就中巴经济走廊未来建设展开对话和讨论，将进一步着眼于如何增进经济增长，改善民生和促进绿色发展。未来也将进一步发挥科技在中巴经济走廊上的重要作用，提升中巴经济走廊建设水平。

“为企业创造更多机会”

国之交在于民相亲。中巴友谊历久弥坚，不仅在于两国政府，也在于两国人民的心越贴越近。多年来，一代代“中巴使者”在两国之间架起沟通的桥梁，让两国友谊持续升温。近年来，巴基斯坦掀起“留学中国热”，一批批巴基斯坦学生赴华学习中国语言文化和先进科技，学成归国后积极参与建设中巴经济走廊。哈什米谈到，年轻人是中巴之间有效的、可持续的连接，是中巴之间最好的桥梁。“他们将不同的经历和故事告诉彼此，互相理解，加强互动，促进两国之间的交流。”他说。

中巴青年友谊是双方人文交流热气腾腾的缩影。中巴双方签署《中华人民共和国文化和旅游部与巴基斯坦伊斯兰共和国省际协调部关于促进旅游交流与合作的谅解备忘录》，双方共同庆祝2023年“中巴旅游交流年”，中国将巴基斯坦列入出境团队游国家名单，双方支持加强旅游业界交流……密切的人文交流为中巴世代友谊夯实了民意基础。哈什米说：“巴中在人文领域一系列的互动是非常积极的，增进了两国人民的相互了解，巩固了两国的代际友谊纽带。”

在基础设施、科学技术、人文交流、经贸往来等方面，中巴合作提质升级给两国企业带来更多发展机遇。哈什米说，近年来，两国签署了关于巴基斯坦熟制牛肉、干辣椒输华的议定书，并就巴基斯坦乳制品、动物皮对华出口达成一致。越来越多巴方优质产品和符合条件的企业进入中国市场。同时，“中国智造”和“中国建造”也在巴基斯坦“圈粉”无数。

“巴基斯坦和中国有自由贸易协定，通过一系列展会，双方有机会建立联系，了解彼此的需求。我们两国政府都在努力为两国企业创造有利环境，使他们从两国贸易和投资机会中受益。”哈什米说。

(责编：贾文婷、刘洁妍)