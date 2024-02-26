本报记者 时元皓

巴西电力监管局近日宣布，今年3月将举行一次价值182亿雷亚尔（1美元约合5雷亚尔）的投资竞标，用于建设6460公里的输电线路和新的变电站。巴西能源研究公司的最新报告预计，巴西未来几年共计需要投入562亿雷亚尔用于改扩建输电线路，包括新线路、新变电站建设以及现有输电项目的改进。

近年来，巴西的居民用电和工业用电不断增加。巴西能源研究公司的数据表明，2023年，巴西全国用电量超过53万吉瓦时，同比增长4.2%。2023年10月至12月，全国用电量连续3个月打破纪录。研究认为，除了极端高温天气的影响，该国工商业部门的良好表现也是用电量增加的一大原因。

巴西媒体报道说，伴随不断增加的用电需求，巴西亟待进一步改善电力传输系统。2023年8月就出现过北部和东北部大规模停电的情况，引发了关于改造国家输电系统的广泛讨论。里约热内卢天主教大学能源研究所教授艾德玛·阿尔梅达表示，近年来，巴西全国发电类型呈多样化趋势。尤其在巴西东北部，太阳能和风能等清洁能源发电量大幅增加，这对于巴西的电力实时监控及输电系统的灵活性都提出了更高要求。

巴西矿业和能源部部长亚历山大·西尔维拉认为，巴西输电系统缺乏稳定性，需要通过建设新的输电线路来缓解该问题。另外，巴西清洁能源生产集中的东北部地区与电力消费集中的东南部地区距离较远，输电线路建设的必要性凸显。

2023年6月，巴西举行输电线路特许经营合同竞标，投资额为157亿雷亚尔，用于建设巴西东北部和东南部共7个州的33个项目，涉及输电线路超过6000公里；同年12月，巴西再次举行投资额为217亿雷亚尔的能源传输项目竞标。两次竞标都旨在扩大东北部地区的清洁能源向东南部、中部等电力消费中心的传输能力。巴西电力监管局局长桑多瓦尔·费托萨表示，此类竞标将改善巴西输电系统，使电力供应更加稳定，“我们将继续促进全国各地区电力互联互通，建设日益高效和安全的输电系统”。

巴西媒体认为，对输电线路的改扩建也将促进巴西的绿氢项目投资。巴西东北部塞阿拉州电力服务和能源行业联盟成员贝尔纳多·维亚纳表示，绿氢是清洁、丰富且廉价的新能源，新的输电基建工程将促进绿氢产业发展，对于东北部乃至整个巴西而言都至关重要。

近年来，中国企业积极参与巴西电力传输能力建设。在去年12月的竞标中，中国国家电网有限公司再次独立参与巴西第三回±800千伏特高压直流输电项目特许经营权竞标，并中标项目30年特许经营权，这是继巴西美丽山特高压输电一期、二期项目之后，该公司在巴西中标的第三个特高压输电项目。费托萨表示，这一输电项目在巴西输电体系中的地位重要，对巴西经济社会发展意义重大。

（本报里约热内卢2月25日电）

《 人民日报 》（ 2024年02月26日 16 版）

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