本报记者 李志伟 张朋辉

国家主席习近平在中国龙年元宵节复信美国马斯卡廷中学访华代表团学生并回赠新春贺卡，向他们和全校师生致以节日祝福，欢迎更多美国青少年来中国交流学习。接受本报记者采访的马斯卡廷中学访华代表团学生及美国友好人士表示，习近平主席的复信体现了对美中青少年交流、人文交流、民间友好的重视和支持，非常鼓舞人心。希望汇聚起两国人民的力量，落实好5年5万名美国青少年赴华交流学习项目，赓续美中友谊，共同续写新时代两国人民友好故事。

“这次旅行让我对中国有了更深的了解”

习近平主席在复信中表示，你们来信的汉字写得很漂亮，手绘的中国龙、长城和熊猫很形象！得知你们到访了好几个城市，看大熊猫，品中国美食，体验中华文化，感到“超级开心”，我非常高兴。听说你们结识了许多中国小伙伴，并且邀请他们回访你们的家乡，你们之间结下的友谊令人感动。

“收到习近平主席的复信，我们十分激动。我们致信是想表达感谢，因为没有习近平主席的支持，就没有我们这次中国之行。”马斯卡廷中学高二学生科尔·卢斯学习中文已经3年，他在访问中国时用英语、中文交流，结识了不少中国朋友。他说：“中国是一个美丽的国家，有着博大精深的文化。这次旅行让我对中国有了更深的了解。”

2023年11月，习近平主席访美期间宣布，中方未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习。美国艾奥瓦州友人萨拉·兰蒂近期致信习主席，表示希望马斯卡廷中学也参与这一计划。在习主席关心下，1月24日至30日，作为该项目第一批来华的美国中学生，马斯卡廷中学20多名学生到北京、河北和上海等地进行了交流访问。代表团抵京时，给习主席带来了写有中文“习爷爷，我们来了”字样的校旗等礼物。

“收到习主席的复信我们备受鼓舞。”郭芊妤是马斯卡廷中学中文教师，她与学生们一同赴华交流访问。她表示，这次访问让学生们增长了阅历，他们回来把在中国的经历分享给其他学生。“许多学生说，要继续学习中文，未来想去中国留学，传承美中友谊，为增进两国人民之间的友谊贡献力量。”

“中国之行让我大开眼界，这是改变一生的旅行！”马斯卡廷中学学生利奥·雷根尼特说，让他印象最深刻的是雄伟的长城，长城给人的视觉冲击远胜照片。

马斯卡廷邦尼街2911号是当地民众家喻户晓的“中美友谊屋”，位于马斯卡廷中学附近。雷根尼特表示，他十分熟悉习近平主席与马斯卡廷的友好故事。今年2月，在马斯卡廷，当地学生与中国来访学生一起庆祝了春节。“通过这样的活动了解到很多中国传统文化。中国那么大，我很想再去看看。我会好好学习中文，再去中国学习、交流。”雷根尼特说。

“我们在文化、教育领域的接触越多，就越能积累互信”

习近平主席指出，中国有句俗语：百闻不如一见。1985年我第一次访问美国时，热情友好的美国人民给我留下了难忘的印象。相信通过这次交流访问，你们对中国和中国人民也会有更直观、更深入的了解。欢迎你们再来中国，也欢迎更多美国青少年朋友来华交流学习，亲身感受一个真实、立体、全面的中国，与中国青少年交心交友、互学互鉴，为增进两国人民之间的友谊携手贡献力量。

“我看到的中国，与美国一些媒体报道的中国有很大不同。中国人民和美国人民一样，都希望过上更好的生活，让世界变得更好。我们的文化可能不同，但任何一种文化都值得尊重。”卢斯表示，美国一些人对中国抱有偏见，“通过更多交流和沟通，可以减少偏见、增进了解、建立友谊”。

美国华盛顿州塔科马市世界贸易中心执行董事迈克尔·福勒表示，人文交流可以促进相互了解，美中青少年之间加强交流互动，有助于增进两国人民之间的友谊。“在很多关键领域，美中两国都需要保持稳定、健康的关系。我相信，两国能够找到共同点，并在此基础上继续发展我们的关系。”

“在课堂上，我们鼓励学生掌握第一手材料。对于访问中国的美国学生来说，他们可以在中国了解到没有经过西方媒体过滤的真实信息。”美国犹他州韦伯州立大学历史学教授葛瑞格·刘易斯表示，“我们在文化、教育领域的接触越多，就越能积累互信。希望美中双方通过简化签证等措施，更好助力人文交流。”

“美中两国青少年之间建立更多跨文化交流，有助于美中两国关系稳定，加深相互了解。”美国中美研究中心特聘研究员丹尼斯·西蒙表示，“千里之行，始于足下”，马斯卡廷中学师生对中国的访问是两国人文交流的新的起点，期待未来更多美国青少年到中国交流学习。

“美中将从两国人民更多的互动中受益”

中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。习近平主席对中美人民友好寄予希望，亲自关心、亲自推动两国民间交往和地方合作。美国各界友好人士期待通过两国交流项目在青少年心中种下美中友好的种子。

马斯卡廷中学正筹备下一次赴华交流活动。16岁学生斯凯伊·福斯特表示，班上一名同学今年1月到访中国，登长城、品美食，参观传统建筑、体验中国文化，“非常酷”。这让她十分期待自己今年4月的中国之行。“前往中国，我要用眼睛观察中国，用耳朵倾听中国。我也希望结识新的朋友，了解中国同龄人的学习和生活。”

“美中人文交流对双边关系的整体发展具有重要意义，希望双方继续鼓励青少年交往，落实好5年5万名美国青少年赴华交流学习项目。”美国海伦·福斯特·斯诺基金会主席亚当·福斯特说，“我们希望两国年轻人聚在一起，相互了解，让他们学会相互交流与合作。美中将从两国人民更多的互动中受益。”

美国艾奥瓦州友好委员会董事会成员卢卡·贝隆说：“美中青少年交流有助于促进相互了解。5年5万名美国青少年赴华交流学习，对促进美中两国人民之间的关系、增进相互理解具有重要意义。”贝隆表示，年轻人持续的交流、接触、互动，是美中关系更稳定、更健康的基础。无论是从经贸角度，还是从人类进步的角度来看，美国和中国的合作都至关重要。

（本报华盛顿、北京2月25日电）

《 人民日报 》（ 2024年02月26日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)