人民网约翰内斯堡25日电 （记者邹松）24日上午，中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队在驻地召开援桑60周年庆祝活动讨论会。

1964年，中国向桑给巴尔派遣第一支医疗队，至今这支医疗队已经成为中国长期以来对非洲国家医疗援助的重要组成部分，也是中非友好合作的生动写照。今年是中国（江苏）援桑给巴尔医疗队派遣60周年。医疗队的不懈奋斗与无私奉献，救治了数以千计的生命，铸就了中桑友谊的深厚基础，为中非合作构建了坚实桥梁。为展示医疗队援桑60年来丰硕成果，第33期医疗队策划了一系列的庆祝活动，包括：援桑60周年庆典大会、援桑60周年成果图片展、 “我和中国医生的故事”征文及视频征集活动、60周年援桑文创产品、援桑医疗队老队员访谈、义诊和巡诊等纪念活动。

医疗队的队委们纷纷表示，要以60周年庆祝活动为契机，传承和发扬中国医疗队的精神，让中桑友谊深入两国人民的心田，继往开来促进中非友好合作，为构建人类命运共同体，推动全球医疗事业的发展和进步贡献中国力量。

中国援桑给巴尔医疗队筹划60周年庆祝活动。中国援桑医疗队供图

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