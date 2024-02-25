人民网迪拜2月25日电 （记者管克江，实习生滕婧含、闫梦）从紧张热烈的猜歌谜到韵味十足的斗笠舞，从双管巴乌独奏的清脆悠扬到齐诵古典诗词的朗朗童声......在浓浓的传统文化氛围中，2月24日，2024年阿联酋华侨华人元宵联欢会在迪拜举行，近300位各界嘉宾在迪拜岛上共度龙年第一个月圆之夜。

中国驻迪拜总领馆代总领事刘征杰首先代表总领馆向领区全体华侨华人和各界友人致以新春问候，表示在中国传统文化中，龙代表吉祥、智慧和力量，寓意风调雨顺、生机勃勃、奋发有为。2024年是中华人民共和国建立75周年，是全面推进中国式现代化的关键一年，也是中阿建交四十周年。期待中阿深化政治互信，拓展各领域共识合作，推动两国全面战略合作关系迈上新台阶，造福两国人民。

图为中国驻迪拜总领馆代总领事刘征杰致辞。人民网 滕婧含摄

活动主办方代表、阿联酋侨联秘书长徐小平表示，在阿华侨华人应传承和弘扬中华优秀传统文化，为深化中阿友好和阿联酋的繁荣发展贡献自身力量。

来自世界各地的小朋友一同诵读中国古诗。人民网 滕婧含摄

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