人民网乌兰巴托2月25日电 （记者霍文）蒙古国紧急情况总局24日通报说，蒙古国80.6%的地区遭受雪灾，其中21.8%的地区达到“铁灾”（冰灾，大雪后因极寒天气冻冰覆盖）级别，52.3%的地区达到“白灾”（大雪覆盖草原牲畜无法食草）级别。

蒙古国近日发生雪灾。图片来源：蒙政府网站

据eagle电视台2月24日报道，蒙古国紧急情况总局副局长乌干巴雅尔准将当日表示，截至22日牲畜损失数量达200.9万头只，其中苏赫巴特尔省牲畜损失最多达53.9万头只。蒙古国近19万户牧民中，有7.2万余户牧民受灾严重。其中近4万户牧民草料已用完，近8千户牧民需要食物饮水，近6千户牧民取暖做饭的燃料短缺，1.3万余户牧民家庭需要医疗帮助等。

蒙古国近日发生雪灾。图片来源：蒙政府网站

一周前，蒙古国遭受了50年一遇的特大雪灾，全国80%的土地被雪覆盖。暴风雪天气后，部分山谷地区的积雪厚度达100公分。2月14日，蒙古国政府宣布国家进入防灾高度戒备状态。随后政府陆续派出由政府部长带队的救援队携带必要生活物资，分六路前往灾区开展救援，打通公路通道，为被困牧民送去草料、面粉、食物、药品等急需物资。

据蒙古国气象部门预告，未来几天该国西部、东部、北部以及戈壁等地区有暴风雪天气，这将给牧区救灾带来更大困难，蒙古国牧区雪灾有持续加重的趋势。同时，蒙紧急情况总局副局长乌干巴雅尔还提醒说，牧区要做好春季气温回暖后可能发生山洪灾害的预防工作。

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