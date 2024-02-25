人民网迪拜2月25日电 （记者管克江）“欢乐春节·江西风景独好”活动近日在摩洛哥拉巴特中国文化中心举行。

拉巴特中国文化中心主任刘琛罡在致辞中介绍了中国元宵佳节的文化内涵、风俗习惯和本次活动各个板块内容。

拉巴特中国文化中心主任刘琛罡致辞。陈芷珊摄

拉巴特文化艺术遗产复兴协会主席德里希表示，摩中友谊源远流长，摩洛哥著名旅行家伊本·白图泰14世纪就曾到访中国。本次活动将增进摩洛哥人民对中国和江西的了解，希望未来能举办更多类似的活动，让两国人民有更多机会相互学习和欣赏彼此的文化。

拉巴特文化艺术遗产复兴协会主席德里希致辞。霍晶摄

活动由中外文化交流中心、江西省文化和旅游厅、拉巴特中国文化中心共同举办。活动现场播放了《如画江西》文旅宣传片和《走进江西过大年》欢乐春节主题文艺演出视频，并举办了“如画江西 风景独好”图片展、江西茶文化工作坊和“元宵灯会”江西非遗工作坊等丰富多彩的活动。

“如画江西 风景独好”图片展通过一幅幅精美的图片，展示了江西四季变换中的自然美景和丰富多彩的人文风光，吸引众多观众驻足观看。

图为摩洛哥小观众在观看图片展。霍晶摄

在江西茶文化工作坊，嘉宾们在茶艺师的指导下，兴致勃勃地闻香、品茗，体验中国茶艺的乐趣，亲身感受中国茶文化的博大精深。

观众兴致勃勃地体验茶艺。陈芷珊摄

在本次活动的重头戏——江西非遗工作坊，嘉宾们亲手制作元宵彩灯，体验传统手工艺的魅力，并按照民俗以鲤鱼灯接龙的方式祈福纳新，共同庆祝元宵佳节的到来。

参与者在制作元宵彩灯。拉巴特中国文化中心供图

孩子们拿着元宵彩灯合影。拉巴特中国文化中心供图

作为本次活动内容的一部分，拉巴特中国文化中心还将在社交媒体平台推出“江西风景独好”线上展示周，展播江西非物质文化遗产和节庆民俗文化演出相关的视频及图片，通过多种形式全方位、多角度地展现江西的自然风光、人文景观、传统文化和现代社会风貌，使更多的摩洛哥民众感受中国春节的喜庆气氛和中华传统文化的魅力。

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