人民网开罗2月24日电 （记者沈小晓）近日，埃塞俄比亚联邦警察中文培训班正式开班。此次培训由埃塞警察大学联合中国驻埃塞俄比亚大使馆、亚的斯亚贝巴大学孔子学院共同举办，是埃塞首个面向警方执法人员开设的汉语培训班。驻埃塞使馆首席馆员申钦民公参、警务联络官何银参赞、文化处张亚巍参赞，埃塞警察大学校长梅斯芬·阿贝贝、副校长丹尼尔·比尔哈努，亚的斯亚贝巴大学孔子学院中方院长高莉莉、中方教师及全体参训学员参加了开班仪式。

图为埃塞俄比亚联邦警察中文培训班开班仪式现场。亚的斯亚贝巴大学孔子学院供图

申钦民在开班仪式上指出，培训班将有助于提高和深化埃方执法人员对中国语言和文化的理解认识，加深和丰富两国执法合作的交流与内涵，是两国全天候战略伙伴关系的生动体现。

图为驻埃塞使馆首席馆员申钦民公参致辞。亚的斯亚贝巴大学孔子学院供图

梅斯芬·阿贝贝在活动致辞中表示，学习中文会帮助埃塞警察更好理解中国文化，加强警方的服务能力，提高执法水平，促进埃塞与中国的友好合作。

图为埃塞警察大学校长梅斯芬·阿贝贝致辞。亚的斯亚贝巴大学孔子学院供图

本次培训课程共40学时，从基础汉语开始，结合警方工作要求，注重执法工作情景下的中文应用。参加此次培训的27名学员来自埃塞联邦警署和亚的斯亚贝巴警局。

图为埃塞俄比亚联邦警察中文培训班开班仪式现场。亚的斯亚贝巴大学孔子学院供图

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