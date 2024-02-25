人民网布鲁塞尔2月25日电 （记者牛瑞飞）24日，中国驻比利时使馆会同旅比华侨华人社团联盟在比利时安特卫普市成功举办“中国春节游园庙会”活动。驻比利时使馆临时代办吴刚、安特卫普市副市长伍特斯和侨界代表出席开幕式并致辞，上海市委常委、副市长华源以视频方式致辞。

吴刚临时代办向当地民众和在比生活奋斗的全体华侨华人致以节日问候和新春祝福。吴刚表示，过去的一年，中比关系呈现良好发展势头。相信在高层交往引领下，中比关系必将取得新的更大发展。中方愿同比方携手努力，加强各层级往来交流，做大各领域共同利益的蛋糕，推动两国关系持续健康发展。感谢安特卫普市长期以来为当地侨胞安居乐业创造良好条件，举办“中国春节游园庙会”活动，就是要让旅比侨胞品尝到浓浓的年味，也为比民众体验中国传统文化、分享春节的幸福喜悦提供平台。

图为活动现场。人民网记者 牛瑞飞摄

伍特斯表示，春节受到安特卫普民众欢迎和喜爱，越来越成为当地习俗之一。“中国春节游园庙会”活动为比民众体验中国文化、增进相互了解提供契机。安市对华合作历史悠久，同上海等中国城市保持密切交流，弗拉芒大区和安特卫普市都从与中国的合作中受益。安市将继续同中方增进理解互信，深化对华友好合作。

图为活动现场。人民网记者 牛瑞飞摄

上海市委常委、副市长华源在视频致辞中表示，上海市同安特卫普市结好40年来，双方在经济、文化、教育、化工、港务等领域开展了诸多富有成效的合作交流。上海会以更积极的态度进一步扩大对外开放，以友城结好40周年为新起点，共同携手，精诚合作，将更多友好交流硕果惠及两市市民。比利时华侨华人社团联盟代表、中国传统文化联合会会长钟植祝贺上海市和安特卫普市结好40周年,代表旅比华侨华人表达了回馈当地社会、促进两国交流合作和民心相通的美好愿望。

图为活动现场。人民网记者 牛瑞飞摄

吴刚临时代办、伍特斯副市长和与会嘉宾共同观看文艺节目表演和参观庙会摊位。30余个展位立体展现了中餐、武术、中医、书法、太极、汉服等中华传统文化精髓。近2000名当地居民、旅比华侨华人和留学生参加活动，现场人头攒动，气氛喜庆热烈。当地民众纷纷表示，此次活动内容丰富，趣味盎然，文艺表演精彩纷呈，亲身体验到了中比两国人民的友好情谊和中华文化的博大精深，期待能够参加更多中比人文交流活动。

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